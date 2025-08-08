Майкл Бэй покинул боевик «Fast and Loose» с Уиллом Смитом из‑за творческих разногласий

Netflix начал поиск нового режиссера для боевика «Fast and Loose» после того, как Майкл Бэй покинул проект из‑за творческих разногласий с Уиллом Смитом. Об этом сообщает Deadline.
Совместная работа Бэя и Смита могла бы стать символичной: их творческие пути начались с картины «Плохие парни» (1995 года), которая стала дебютом Бэя в полнометражном кино и принесла Смиту репутацию харизматичного экшен-героя.
По сюжету фильма «Fast and Loose» главный герой, которого сыграет Смит, приходит в себя в Тихуане без воспоминаний и постепенно узнает, что вел двойную жизнь: криминального авторитета и тайного агента ЦРУ.
Сценарий написали Джон и Эрих Хеберы, Крис Бремнер и Эрик Пирсон. Съемки планируют начать в октябре, поэтому Netflix намерен оперативно найти нового режиссера. Тем временем Бэй обсуждает с Paramount возвращение к франшизе «Трансформеры» и готовит для Universal экранизацию видеоигры «OutRun» с Сидни Суини в главной роли.