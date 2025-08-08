Майкл Бэй покинул боевик «Fast and Loose» с Уиллом Смитом из‑за творческих разногласий

Алисия Сильверстоун хочет вновь сыграть Шер Хоровиц из культовой комедии «Бестолковые»
Продавцы-консультанты и водители стали самыми востребованными на рынке труда в России
«Пингвин» и «Сёгун»: стали известны лауреаты Critics Choice Super Awards
Дэйв Батиста сыграет антагониста в ремейке «Горца»
В России снимут фильм про приключения барона Мюнхгаузена
Авторы фильма об Оззи и Шэрон Осборнах подтвердили, что проект по-прежнему в разработке
Ева Лонгория присоединится к актерскому составу «Последнего рассвета» — экранизации книги Анны Тодд
Куба Гудинг-мл. снимется в фильме «Безумие судьи Джеремайи Доэрти»
В Бирюлево сносят завод игрушек «Огонек»
Участника «Фабрики звезд» Ираклия Пирцхалаву оштрафовали за нападение на Михаила Гребенщикова
Обри Плаза сыграет Хайди Флейсс — женщину, организовавшую крупнейшую в мире сеть элитной проституции
В Москве в следующем году может появиться индуистский храм
Почти 30% россиян занимаются спортом в рабочее время
На теле двухтысячелетней мумии из Сибири нашли необычные татуировки
Начались съемки приквела «Голодные игры: Рассвет жатвы»
Звезда «Ривердэйла» Кей Джей Апа сыграет культового актера Джимми Стюарта
Ванесса Кирби слишком увлеклась изучением квантовой физики перед съемками «Фантастической четверки»
Высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва — Петербург запустят к 2028 году
Джейсон Айзекс сыграет тюремного священника в триллере «Одиннадцать дней»
Вышел первый трейлер «Газеты» — спин-оффа сериала «Офис»
Кая Скоделарио и Джош Гэд находят труп в доме родителей в трейлере фильма «Дело семейное»
С 1 сентября доступ к каршерингу в Москве будет возможен только после верификации через Mos.ru
Четверо пенсионеров расследуют преступления в новом трейлере «Клуба убийств по четвергам»
72% работодателей считают бакалавров и магистров равными
Композитор Ханс Циммер создаст музыку, которая будет звучать на борту Qatar Airways
Съемки «Бэтмена-2» с Робертом Паттинсоном начнутся весной 2026 года
Range Rover королевы Елизаветы II выставили на аукцион
Джордж Клуни похвалил Адама Сэндлера за работу в фильме «Джей Келли»

Майкл Бэй покинул боевик «Fast and Loose» с Уиллом Смитом из‑за творческих разногласий

Фото: Columbia Pictures

Netflix начал поиск нового режиссера для боевика «Fast and Loose» после того, как Майкл Бэй покинул проект из‑за творческих разногласий с Уиллом Смитом. Об этом сообщает Deadline.

Совместная работа Бэя и Смита могла бы стать символичной: их творческие пути начались с картины «Плохие парни» (1995 года), которая стала дебютом Бэя в полнометражном кино и принесла Смиту репутацию харизматичного экшен-героя.

По сюжету фильма «Fast and Loose» главный герой, которого сыграет Смит, приходит в себя в Тихуане без воспоминаний и постепенно узнает, что вел двойную жизнь: криминального авторитета и тайного агента ЦРУ.

Сценарий написали Джон и Эрих Хеберы, Крис Бремнер и Эрик Пирсон. Съемки планируют начать в октябре, поэтому Netflix намерен оперативно найти нового режиссера. Тем временем Бэй обсуждает с Paramount возвращение к франшизе «Трансформеры» и готовит для Universal экранизацию видеоигры «OutRun» с Сидни Суини в главной роли.

