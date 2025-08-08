В России снимут фильм про приключения барона Мюнхгаузена

В России выйдет новый фильм про барона Мюнхгаузена. Об этом пишут «Новости кинопроизводства».
По данным телеграм-канала, релиз ленты состоится не раньше 2027 года, а точная дата станет известна позже.
Продюсированием фильма займется Владимир Маслов («Последний Ронин», «Топи»). Сценарий напишет Валерий Колесов («Моя собака — космонавт»). Кто займет кресло режиссера, пока неизвестно.
Барон Мюнхгаузен — вымышленный персонаж, основанный на реальном немецком дворянине Карле Фридрихе Иерониме фон Мюнхгаузене, известном рассказами о невероятных приключениях.
Например, о полете на ядре или путешествии на Луну. Литературный образ создал Р. Э. Распе в 1785 году. О приключениях барона Мюнхгаузена снято десятки фильмов и сериалов.