В России снимут фильм про приключения барона Мюнхгаузена

Фото: Laura Film

В России выйдет новый фильм про барона Мюнхгаузена. Об этом пишут «Новости кинопроизводства».

По данным телеграм-канала, релиз ленты состоится не раньше 2027 года, а точная дата станет известна позже.

Продюсированием фильма займется Владимир Маслов («Последний Ронин», «Топи»). Сценарий напишет Валерий Колесов («Моя собака — космонавт»). Кто займет кресло режиссера, пока неизвестно.

Барон Мюнхгаузен — вымышленный персонаж, основанный на реальном немецком дворянине Карле Фридрихе Иерониме фон Мюнхгаузене, известном рассказами о невероятных приключениях.

Например, о полете на ядре или путешествии на Луну. Литературный образ создал Р. Э. Распе в 1785 году. О приключениях барона Мюнхгаузена снято десятки фильмов и сериалов.

