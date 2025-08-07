Авторы фильма об Оззи и Шэрон Осборнах подтвердили, что проект по-прежнему в разработке

Продакшн-компания Polygram Entertainment подтвердила, что работа над фильмом об Оззи и Шэрон Осборнах по-прежнему ведется. Об этом написал Variety.
В настоящее время продюсеры проекта ведут переговоры с потенциальным режиссером. Он, по словам авторов картины, может быть утвержден «совсем скоро».
Продюсерами ленты выступают Шэрон, а также ее с Озии дети — Джек и Эйми. Среди других продюсеров — Мишель Энтони, Дэвид Блэкман и Андреа Джаннетти. В фильме используют музыку группы Black Sabbath, а также сольное творчесство Оззи.
Впервые об истории любви рок-музыканта Оззи Осборна и его жены Шэрон решили снять фильм в 2021 году. Производством ленты занялась Sony Pictures. Сценаристом стал номинант на «Оскар» Ли Холл.
Оззи Осборн скончался 22 июля в возрасте 76 лет. Автор и исполнитель песен пользовался огромной популярностью на протяжении своей пятидесятипятилетней карьеры, и после его смерти его творчество пережило новый всплеск интереса. Е
Оззи и Шэрон сыграли свадьбу в 1982 году. С тех пор жена музыканта работала его менеджером, составляя расписание мужа. У них есть трое детей: Эми, Келли и Джек.