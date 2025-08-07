Авторы фильма об Оззи и Шэрон Осборнах подтвердили, что проект по-прежнему в разработке

Ева Лонгория присоединится к актерскому составу «Последнего рассвета» — экранизации книги Анны Тодд
Кьюба Гудинг-мл. снимется в фильме «Безумие судьи Джеремайи Доэрти»
В Бирюлево сносят завод игрушек «Огонек»
Участника «Фабрики звезд» Ираклия Пирцхалаву оштрафовали за нападение на Михаила Гребенщикова
Обри Плаза сыграет Хайди Флейсс — женщину, организовавшую крупнейшую в мире сеть элитной проституции
В Москве в следующем году может появиться индуистский храм
Почти 30% россиян занимаются спортом в рабочее время
На теле двухтысячелетней мумии из Сибири нашли необычные татуировки
Начались съемки приквела «Голодные игры: Рассвет жатвы»
Звезда «Ривердэйла» Кей Джей Апа сыграет культового актера Джимми Стюарта
Ванесса Кирби слишком увлеклась изучением квантовой физики перед съемками «Фантастической четверки»
Высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва — Петербург запустят к 2028 году
Джейсон Айзекс сыграет тюремного священника в триллере «Одиннадцать дней»
Вышел первый трейлер «Газеты» — спин-оффа сериала «Офис»
Кая Скоделарио и Джош Гэд находят труп в доме родителей в трейлере фильма «Дело семейное»
С 1 сентября доступ к каршерингу в Москве будет возможен только после верификации через Mos.ru
Четверо пенсионеров расследуют преступления в новом трейлере «Клуба убийств по четвергам»
72% работодателей считают бакалавров и магистров равными
Композитор Ханс Циммер создаст музыку, которая будет звучать на борту Qatar Airways
Съемки «Бэтмена-2» с Робертом Паттинсоном начнутся весной 2026 года
Range Rover королевы Елизаветы II выставили на аукцион
Джордж Клуни похвалил Адама Сэндлера за работу в фильме «Джей Келли»
Московская международная неделя кино пройдет с 23 по 27 августа
Чаппелл Роан предполагает, что работа над вторым альбомом займет как минимум пять лет
Испанский священник благословил Лабубу
Екатерина Мизулина обратилась в МВД с просьбой проверить альбом «Город дорог» Гуфа
Достоевский, Набоков и Ремарк — названы самые читаемые классики первой половины 2025 года
Верховный суд признал отсутствие общения с отцом поводом к отказу в наследстве

Авторы фильма об Оззи и Шэрон Осборнах подтвердили, что проект по-прежнему в разработке

Фото: Good Morning Britain/YouTube

Продакшн-компания Polygram Entertainment подтвердила, что работа над фильмом об Оззи и Шэрон Осборнах по-прежнему ведется. Об этом написал Variety.

В настоящее время продюсеры проекта ведут переговоры с потенциальным режиссером. Он, по словам авторов картины, может быть утвержден «совсем скоро».

Продюсерами ленты выступают Шэрон, а также ее с Озии дети — Джек и Эйми. Среди других продюсеров — Мишель Энтони, Дэвид Блэкман и Андреа Джаннетти. В фильме используют музыку группы Black Sabbath, а также сольное творчесство Оззи.

Впервые об истории любви рок-музыканта Оззи Осборна и его жены Шэрон решили снять фильм в 2021 году. Производством ленты занялась Sony Pictures. Сценаристом стал номинант на «Оскар» Ли Холл.

Оззи Осборн скончался 22 июля в возрасте 76 лет. Автор и исполнитель песен пользовался огромной популярностью на протяжении своей пятидесятипятилетней карьеры, и после его смерти его творчество пережило новый всплеск интереса. Е

Оззи и Шэрон сыграли свадьбу в 1982 году. С тех пор жена музыканта работала его менеджером, составляя расписание мужа. У них есть трое детей: Эми, Келли и Джек.

