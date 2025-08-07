Рэффеко предстанет в образе 22-летней Рай, чья жизнь сложилась под влиянием хронической болезни и доброй, но властной матери. Летний переезд дарит ей ощущение свободы, и она встречает Хулиана, который вовлекает ее в приключение, о котором она всегда мечтала. Но с возвращением в США Рай предстоит принять решение, которое может все изменить.