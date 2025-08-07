Кьюба Гудинг-мл. снимется в фильме «Безумие судьи Джеремайи Доэрти»
Ева Лонгория присоединится к актерскому составу «Последнего рассвета» — экранизации книги Анны Тодд

Фото: evalongoria

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория сыграет в фильме «Последний рассвет» с Майей Рефикко. Об этом сообщил Deadline.

Картину поставят по роману «После» Анны Тодд. Лонгория сыграет Изольду, заботливую мать персонажа Реффико. Проект выпустит Amazon MGM. Действие ленты развернется на Майорке.

Рэффеко предстанет в образе 22-летней Рай, чья жизнь сложилась под влиянием хронической болезни и доброй, но властной матери. Летний переезд дарит ей ощущение свободы, и она встречает Хулиана, который вовлекает ее в приключение, о котором она всегда мечтала. Но с возвращением в США Рай предстоит принять решение, которое может все изменить.

Режиссером фильма выступит Карлсон Янг, а сценаристом — Анна Классен. Продюсерами будут Дженнифер Гибгот и Эндрю Панай из Ethea Entertainment, Лена Роклин из Luber Roklin Entertainment и Брайан Питт из Pitt Street Productions.

Ранее стало известно, что Лонгория займется режиссурой. Она поставит фильм «Анита де Монте смеется последней», основанный на одноименном романе Ксочитм Гонсалес.

