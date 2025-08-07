Кьюба Гудинг-мл. снимется в фильме «Безумие судьи Джеремайи Доэрти»

Ева Лонгория присоединится к актерскому составу «Последнего рассвета» — экранизации книги Анны Тодд
В Бирюлево сносят завод игрушек «Огонек»
Участника «Фабрики звезд» Ираклия Пирцхалаву оштрафовали за нападение на Михаила Гребенщикова
Обри Плаза сыграет Хайди Флейсс — женщину, организовавшую крупнейшую в мире сеть элитной проституции
В Москве в следующем году может появиться индуистский храм
Почти 30% россиян занимаются спортом в рабочее время
На теле двухтысячелетней мумии из Сибири нашли необычные татуировки
Начались съемки приквела «Голодные игры: Рассвет жатвы»
Звезда «Ривердэйла» Кей Джей Апа сыграет культового актера Джимми Стюарта
Ванесса Кирби слишком увлеклась изучением квантовой физики перед съемками «Фантастической четверки»
Высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва — Петербург запустят к 2028 году
Джейсон Айзекс сыграет тюремного священника в триллере «Одиннадцать дней»
Вышел первый трейлер «Газеты» — спин-оффа сериала «Офис»
Кая Скоделарио и Джош Гэд находят труп в доме родителей в трейлере фильма «Дело семейное»
С 1 сентября доступ к каршерингу в Москве будет возможен только после верификации через Mos.ru
Четверо пенсионеров расследуют преступления в новом трейлере «Клуба убийств по четвергам»
72% работодателей считают бакалавров и магистров равными
Композитор Ханс Циммер создаст музыку, которая будет звучать на борту Qatar Airways
Съемки «Бэтмена-2» с Робертом Паттинсоном начнутся весной 2026 года
Range Rover королевы Елизаветы II выставили на аукцион
Джордж Клуни похвалил Адама Сэндлера за работу в фильме «Джей Келли»
Московская международная неделя кино пройдет с 23 по 27 августа
Чаппелл Роан предполагает, что работа над вторым альбомом займет как минимум пять лет
Испанский священник благословил Лабубу
Екатерина Мизулина обратилась в МВД с просьбой проверить альбом «Город дорог» Гуфа
Достоевский, Набоков и Ремарк — названы самые читаемые классики первой половины 2025 года
Верховный суд признал отсутствие общения с отцом поводом к отказу в наследстве
С ютуба исчез клип Сергея Жукова «Он тебя целует»

Кьюба Гудинг-мл. снимется в фильме «Безумие судьи Джеремайи Доэрти»

Фото: cubagoodingjr

Лауреат премии «Оскар» Кьюба Гудинг-мл., известный по фильмам «Жизнь за год» и «Военный ныряльщик», сыграет сыграет главную роль в фильме «Безумие судьи Джеремайи Доэрти» Ники Агиашвили. Об этом сообщил Deadline.

Картина, которая описывается как нео-вестерн-триллер, расскажет о закаленном техасском судье, который выживает после жестокого покушения со стороны картеля и обнаруживает, что его жену похитили. Власти считают ее погибшей.

Нарушив закон, он заключает шаткий союз с убийцей из наркокартеля, посланным убить его. Вместе они начинают беспощадную кампанию возмездия на границе США и Мексики, сражаясь с наемниками, продажными полицейскими и байкерами-бандитами.

Фильм разработают продакшн-компании Punch It Films и Storyman Pictures. Продюсерами ленты выступят Агиашвили, Джон Эдвард Ли, Джордж Финн и Майкл Биспинг.

«Работа с Кьюбой над фильмом „Атлас Кинг“ стала для меня мастер-классом по доверию, интуиции и присутствию. Он привнес в роль глубину и человечность, которые оживляли каждую сцену. С самого первого дня мы знали, что это начало более глубокого сотрудничества, и „Судья Доэрти“ дает нам идеальную основу для развития этой творческой химии», — сказал Агиашвили.

Расскажите друзьям