Кьюба Гудинг-мл. снимется в фильме «Безумие судьи Джеремайи Доэрти»

Лауреат премии «Оскар» Кьюба Гудинг-мл., известный по фильмам «Жизнь за год» и «Военный ныряльщик», сыграет сыграет главную роль в фильме «Безумие судьи Джеремайи Доэрти» Ники Агиашвили. Об этом сообщил Deadline.
Картина, которая описывается как нео-вестерн-триллер, расскажет о закаленном техасском судье, который выживает после жестокого покушения со стороны картеля и обнаруживает, что его жену похитили. Власти считают ее погибшей.
Нарушив закон, он заключает шаткий союз с убийцей из наркокартеля, посланным убить его. Вместе они начинают беспощадную кампанию возмездия на границе США и Мексики, сражаясь с наемниками, продажными полицейскими и байкерами-бандитами.
Фильм разработают продакшн-компании Punch It Films и Storyman Pictures. Продюсерами ленты выступят Агиашвили, Джон Эдвард Ли, Джордж Финн и Майкл Биспинг.
«Работа с Кьюбой над фильмом „Атлас Кинг“ стала для меня мастер-классом по доверию, интуиции и присутствию. Он привнес в роль глубину и человечность, которые оживляли каждую сцену. С самого первого дня мы знали, что это начало более глубокого сотрудничества, и „Судья Доэрти“ дает нам идеальную основу для развития этой творческой химии», — сказал Агиашвили.