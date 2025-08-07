Участника «Фабрики звезд» Ираклия Пирцхалаву оштрафовали за нападение на Михаила Гребенщикова
В Бирюлево сносят завод игрушек «Огонек»

Фото: @razvitie_metro_msk

Станция «Каспийская» Бирюлевской линии в Москве будет построена на месте завода игрушек «Огонек». Снос здания уже начался. Об этом говорится в телеграм-канале «Развитие метрополитена и транспорта Москвы».

Здания завода расположены на 6-й Радиальной улице в Восточном Бирюлево. Его история началась, когда в 1949 году появилась артель «Возрождение». К концу 1950-х артель выросла до фабрики пластмассовых игрушек. В 1963 году фабрике дали название «Огонек».

На предприятии выпускали более 500 наименований. Среди них игрушечный фотоаппарат «Огонек», пингвин с микроэлектродвигателем из 1970-х, заводная «Лошадь в упряжке», пластмассовый телефон и набор «Космодром».

В последние десятилетия «Огонек» выпускал кукол. Как указано на сайте завода, производство уже перенесено в Рязань.

