В Бирюлево сносят завод игрушек «Огонек»

Здания завода расположены на 6-й Радиальной улице в Восточном Бирюлево. Его история началась, когда в 1949 году появилась артель «Возрождение». К концу 1950-х артель выросла до фабрики пластмассовых игрушек. В 1963 году фабрике дали название «Огонек».