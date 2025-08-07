Участника «Фабрики звезд» Ираклия Пирцхалаву оштрафовали за нападение на Михаила Гребенщикова

Наиболее известные Ираклия — «Лондон-Париж», «Время», «Капли абсента», «Я с тобой», «Луна» и другие. В 2003 году он участвовал в музыкальном телевизионном проекте «Фабрика звезд». Михаил Гребенщиков появился в этом проекте в 2002 году. Среди его известных песен — «Танцы-обниманцы», «Булки» и Африка».