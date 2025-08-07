Участника «Фабрики звезд» Ираклия Пирцхалаву оштрафовали за нападение на Михаила Гребенщикова

Мировой судья в Москве оштрафовал участника «Фабрики звезд» Ираклия Пирцхалаву на 15 тыс. рублей за побои (статья 6.1.1 КоАП РФ). Об этом сообщает ТАСС.
Суд установил, что Пирцхалава нанес удары, причинившие физическую боль, однако это не повлекло за собой последствий, предусматривающих уголовную ответственность. Пострадавшим оказался певец Михаил Гребенщиков, инцидент произошел во время фестиваля «Арт-футбол» в Москве в июне, уточнило агентство.
Как утверждает телеграм-канал Baza, Ираклий начал оскорблять организаторов и участников сборной России. Гребенщиков отшутился и после этого получил удар по голове. Михаил зафиксировал травмы и пошел в полицию.
Наиболее известные Ираклия — «Лондон-Париж», «Время», «Капли абсента», «Я с тобой», «Луна» и другие. В 2003 году он участвовал в музыкальном телевизионном проекте «Фабрика звезд». Михаил Гребенщиков появился в этом проекте в 2002 году. Среди его известных песен — «Танцы-обниманцы», «Булки» и Африка».