В Москве в следующем году может появиться индуистский храм

В Бирюлево сносят завод игрушек «Огонек»
Участника «Фабрики звезд» Ираклия Пирцхалаву оштрафовали за нападение на Михаила Гребенщикова
Обри Плаза сыграет Хайди Флейсс — женщину, организовавшую крупнейшую в мире сеть элитной проституции
Почти 30% россиян занимаются спортом в рабочее время
На теле двухтысячелетней мумии из Сибири нашли необычные татуировки
Начались съемки приквела «Голодные игры: Рассвет жатвы»
Звезда «Ривердэйла» Кей Джей Апа сыграет культового актера Джимми Стюарта
Ванесса Кирби слишком увлеклась изучением квантовой физики перед съемками «Фантастической четверки»
Высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва — Петербург запустят к 2028 году
Джейсон Айзекс сыграет тюремного священника в триллере «Одиннадцать дней»
Вышел первый трейлер «Газеты» — спин-оффа сериала «Офис»
Кая Скоделарио и Джош Гэд находят труп в доме родителей в трейлере фильма «Дело семейное»
С 1 сентября доступ к каршерингу в Москве будет возможен только после верификации через Mos.ru
Четверо пенсионеров расследуют преступления в новом трейлере «Клуба убийств по четвергам»
72% работодателей считают бакалавров и магистров равными
Композитор Ханс Циммер создаст музыку, которая будет звучать на борту Qatar Airways
Съемки «Бэтмена-2» с Робертом Паттинсоном начнутся весной 2026 года
Range Rover королевы Елизаветы II выставили на аукцион
Джордж Клуни похвалил Адама Сэндлера за работу в фильме «Джей Келли»
Московская международная неделя кино пройдет с 23 по 27 августа
Чаппелл Роан предполагает, что работа над вторым альбомом займет как минимум пять лет
Испанский священник благословил Лабубу
Екатерина Мизулина обратилась в МВД с просьбой проверить альбом «Город дорог» Гуфа
Достоевский, Набоков и Ремарк — названы самые читаемые классики первой половины 2025 года
Верховный суд признал отсутствие общения с отцом поводом к отказу в наследстве
С ютуба исчез клип Сергея Жукова «Он тебя целует»
Оkko назвал дату премьеры документального сериала про «Черкизон»
В Великобритании первое издание «Хоббита» Толкина продали за 43 тыс. фунтов стерлингов

В Москве в следующем году может появиться индуистский храм

Фото: Luz Mendoza/Unsplash

В следующем году в Коммунарке может появиться индуистский храм. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на президента индийского культурно-национального центра «Сита» Сэмми Котвани.

По словам Котвани, индийская община уже подала документы на официальную регистрацию религиозной организации. Ожидается, что процесс регистрации завершится до конца этого года. Затем подадут заявление о выделении места для строительства храма.

«Мы надеемся, что вопрос возведения индуистского храма будет решен уже в следующем году, и, скорее всего, это будет в Коммунарке. Нам так посоветовали. Важно, чтобы рядом было метро», — отметил Котвани. «Пусть он будет маленьким, самое главное, чтобы было одно место, где можно молиться», — отметил он.

Индуистский храм в индийском штате Керала в 2023 году отказался от использования живых слонов в ритуалах. Место животных заняла механическая модель. Ее купили для храма зоозащитники организации PETA и актриса Парвати Тирувоту.

Расскажите друзьям