В Москве в следующем году может появиться индуистский храм

«Мы надеемся, что вопрос возведения индуистского храма будет решен уже в следующем году, и, скорее всего, это будет в Коммунарке. Нам так посоветовали. Важно, чтобы рядом было метро», — отметил Котвани. «Пусть он будет маленьким, самое главное, чтобы было одно место, где можно молиться», — отметил он.