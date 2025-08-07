В Москве в следующем году может появиться индуистский храм

В следующем году в Коммунарке может появиться индуистский храм. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на президента индийского культурно-национального центра «Сита» Сэмми Котвани.
По словам Котвани, индийская община уже подала документы на официальную регистрацию религиозной организации. Ожидается, что процесс регистрации завершится до конца этого года. Затем подадут заявление о выделении места для строительства храма.
«Мы надеемся, что вопрос возведения индуистского храма будет решен уже в следующем году, и, скорее всего, это будет в Коммунарке. Нам так посоветовали. Важно, чтобы рядом было метро», — отметил Котвани. «Пусть он будет маленьким, самое главное, чтобы было одно место, где можно молиться», — отметил он.
