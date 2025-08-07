По словам главы Open AI Сэма Альтмана, новая модель настолько умна, что GPT-4, которая была выпущена в 2023 году, кажется «довольно жалкой» по сравнению с ней. «Это напоминает мне, как iPhone перешел от старых моделей с гигантскими пикселями к дисплею Retina», — добавил он.