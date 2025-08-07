Open AI представила новую версию ChatGPT — GPT-5.
«Мы представляем GPT‑5, нашу лучшую на сегодняшний день систему искусственного интеллекта. <…> Это единая система, которая знает, когда нужно реагировать быстро, а когда нужно подумать дольше, чтобы обеспечить ответы экспертного уровня», — говорится на сайте компании. Базовая версия модели будет доступна бесплатно.
По словам главы Open AI Сэма Альтмана, новая модель настолько умна, что GPT-4, которая была выпущена в 2023 году, кажется «довольно жалкой» по сравнению с ней. «Это напоминает мне, как iPhone перешел от старых моделей с гигантскими пикселями к дисплею Retina», — добавил он.
Простым промптом в новой версии можно даже создать функционирующее веб-приложение — на презентации сгенерировали платформу для изучения французского языка с полноценным дизайном.
Из ChatGPT недавно убрали функцию, которая позволяла пользователям делать свои переписки с ботом доступными для Google и других поисковых систем. Директор по информационной безопасности OpenAI Дейн Стаки назвал функцию «временным экспериментом, который должен был помочь людям находить полезные темы для разговоров».