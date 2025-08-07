В Бирюлево сносят завод игрушек «Огонек»
Обри Плаза сыграет Хайди Флейсс — женщину, организовавшую крупнейшую в мире сеть элитной проституции

Фото: HBO

Американская актриса Обри Плаза, известная по сериалам «Белый лотос» и «Это все Агата», сыграет главную роль в фильме «История Хайди Флейсс». Об этом сообщил Variety.

Флейсс — ныне писательница, ставшая известной в 1990-х как сутенерша. Она организовала крупнейшую в мире сеть элитной проституции, клиентами которой были многие деятели Голливуда.

В 1993 году Флейсс обвинили в сводничестве и осудили на три года. Ранее про ее судьбу уже снимали кино: в 2004 году на экраны вышел малобюджетный фильм «Взлет и падение Хайди Фляйсс», в нем преступницу сыграла Джейми-Линн Сиглер.

Теперь же за историю Флейсс возьмутся более известные кинематографисты. Фильм выпустит компания Pinky Promise Джессамин Бургум и Кары Дюрретт. Режиссуру доверят Леа Рейчел, известной по сериалу Netflix «Покои».

Сценарий будущей картины написала Рейчел Сеннотт вместе с Рейчел и Трэвисом Джексон. В нем рассказывается о жизни Флейсс до суда, когда она в отчаянных попытках спастись от тюремного срока использует все свои связи и пытается шантажировать людей вместе с начинающей писательницей по имени Жаклин.

Съемки начнутся в Лос-Анджелесе в ближайшие месяцы. Кастинг-ассистент Джиноус Роулинг в настоящее время подбирает актеров на ключевые роли. Плаза выступит сопродюсером ленты через свою компанию Evil Hag.

