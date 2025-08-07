На теле двухтысячелетней мумии из Сибири нашли необычные татуировки
Почти 30% россиян занимаются спортом в рабочее время

Фото: Jonathan Borba/Unsplash

29% россиян занимаются время от времени спортом в рабочее время. Об этом свидетельствует исследовние сервисов Wowfit и «Зарплата.ру», о котором написала «Москва 24».

Каждый третий сотрудник признался, что иногда тренируется во время работы. 4% и вовсе делают это регулярно. 30% респондентов никогда так не поступали.

«При этом больше половины опрошенных (55%) никак не скрывают свои тренировки от начальства и коллег», — говорится в исследовании.

Всего в исследовании приняли участие 2200 человек из крупных городов России. Им было от 25 до 55 лет. Половина опрошенных заявили, что занимаются спортом вместо работы минимум раз в неделю.

41% респондентов отвлекаются от работы на тренировки дважды или трижды в неделю, каждый десятый — более трех раз. При этом на каждое занятие спортом большинство россиян (64%) тратят не более 40 минут.

Респонденты отметили, что тренировки оказывают на них положительное влияние. 73% людей сказали, что у них улучшается настроение, у 61% — самочувствие. Каждый четвертый почувствовал мотивацию, а каждый второй — снижение стресса.

