Почти 30% россиян занимаются спортом в рабочее время

29% россиян занимаются время от времени спортом в рабочее время. Об этом свидетельствует исследовние сервисов Wowfit и «Зарплата.ру», о котором написала «Москва 24».
Каждый третий сотрудник признался, что иногда тренируется во время работы. 4% и вовсе делают это регулярно. 30% респондентов никогда так не поступали.
«При этом больше половины опрошенных (55%) никак не скрывают свои тренировки от начальства и коллег», — говорится в исследовании.
Всего в исследовании приняли участие 2200 человек из крупных городов России. Им было от 25 до 55 лет. Половина опрошенных заявили, что занимаются спортом вместо работы минимум раз в неделю.
41% респондентов отвлекаются от работы на тренировки дважды или трижды в неделю, каждый десятый — более трех раз. При этом на каждое занятие спортом большинство россиян (64%) тратят не более 40 минут.
Респонденты отметили, что тренировки оказывают на них положительное влияние. 73% людей сказали, что у них улучшается настроение, у 61% — самочувствие. Каждый четвертый почувствовал мотивацию, а каждый второй — снижение стресса.