На теле двухтысячелетней мумии из Сибири нашли необычные татуировки

Фото: Cambridge University Press

Археологи из Кембриджского университета обнаружили татуировки на теле женщины, которая жила в Сибири около 2000 лет назад. Об этом сообщается в научном журнале Antiquity.

На ее руках были изображены сцены охоты с участием крадущихся леопардов, долговязых оленей и даже фантастического существа, похожего на грифона.

Различия в стиле и технике тату предполагают работу по меньшей мере двух художников, считают исследователи. Один из них был более опытный, а другой, вероятно, только учился делать рисунки на теле. Однако изображения настолько сложны, что даже современным профессионалам было бы сложно их воспроизвести, говорит Джино Каспари из Института геоантропологии имени Макса Планка в Германии.

Доисторические татуировки встречаются редко, так как кожа быстро разлагается после смерти. Но в Сибири вечная мерзлота сохранила тела нескольких представителей пазырыкской культуры, конных кочевников евразийских степей. Эта женщина с татуировками, умершая в возрасте 50 лет, была одной из них.

В прошлом году российские палеонтологи нашли в Якутии мумию котенка саблезубой кошки. Это первая подобная находка в этом регионе. Она позволила узнать, как выглядели древние хищники 35 тысяч лет назад — они сильно отличались от современных львов.

