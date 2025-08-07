Начались съемки приквела «Голодные игры: Рассвет жатвы»

Студия Lionsgate сообщила о начале съемок фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы». В соцсети Х появилось видео, в котором показаны локации и процесс подготовки команды.
«Голодные игры: Рассвет жатвы» — второй приквел к серии фильмов «Голодные игры». Он основан на одноименной книге Сьюзен Коллинз, вышедшей в 2025 году.
Действие в картине развернется за четверть века до событий четырех картин с участием Дженнифер Лоуренс и после «Баллады о змеях и певчих птицах». В центре окажутся участники жатвы 50-х «Голодных игр», в первую очередь 16-летний Хеймитч из дистрикта 12. Мальчика неожиданно выбрали для участия в играх, в которых случится смертельный поворот. На арену отправят в два раза больше трибутов, чем обычно. За жизнь придется бороться 48 детям.
В ленте сыграют Гленн Клоуз, Киран Калкин, Эль Фэннинг, Рэйф Файнс, Келвин Харрисон-мл., Майя Хоук, Джесси Племонс, Билли Портер, Лили Тейлор, Джозеф Зада, Уитни Пик, Маккенна Грейс, Бен Ван, Эдвин Рюдинг, Айрис Апатоу и другие. Режиссером фильма выступит Фрэнсис Лоренс, сценаристом будет Билли Рэй. Премьера картины запланирована на 20 ноября 2026 года.
Книга «Рассвет жатвы» вышла в печать 18 марта. Роман был продан тиражом 1,5 млн копий за первую неделю продаж в США, Великобритании, Ирландии, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.