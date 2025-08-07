Ванесса Кирби слишком увлеклась изучением квантовой физики перед съемками «Фантастической четверки»

«Я не только Сью, но еще и ботаник. Кажется, я задолбала всех на съемочной площадке во время подготовки к роли Сью — так увлеклась квантовой физикой. Даже грустно, как сильно я в нее погрузилась. Я могла бы с легкостью поболтать о частоте клеточных колебаний», — пошутила Кирби.