Ванесса Кирби слишком увлеклась изучением квантовой физики перед съемками «Фантастической четверки»

Фото: Marvel Studios

Ванесса Кирби в интервью Empire рассказала, что слишком глубоко погрузилась в изучение квантовой физики перед съемками фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги». В нем она сыграла Сью Шторм. Персонаж обладает способностями манипулировать световыми волнами, которые позволяют Сью оставаться невидимой.

«Я не только Сью, но еще и ботаник. Кажется, я задолбала всех на съемочной площадке во время подготовки к роли Сью — так увлеклась квантовой физикой. Даже грустно, как сильно я в нее погрузилась. Я могла бы с легкостью поболтать о частоте клеточных колебаний», — пошутила Кирби.

Новая часть супергеройской франшизы вышла 25 июля. Картина рассказывает о Фантастической четверке — команде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями.

По сюжету Рид Ричардс, Бен Гримм, Сью Сторм и ее брат Джонни должны защитить Землю от космического бога Галактуса и его спутницы Серебряного Серфера. Роль Рида Ричардса (он же Мистер Фантастик) в картине исполнит Педро Паскаль, Бена Гримма — звезда «Медведя» Эбон Мосс-Бахрах, а Джонни — Джозеф Куинн. Антагонистами в фильме выступили Галактус, роль которого исполнил Ральф Айнесон, и Серебряный Серфер, которую сыграла Джулия Гарнер.

Впервые «Фантастическая четверка» появилась на большом экране в картине Тима Стори 2005 года. Несмотря на прохладный прием критиков, фильм собрал хорошую кассу и получил сиквел в 2007 году. Позже супергеройская команда получила перезапуск в ленте Джоша Транка 2015 года с Майлсом Теллером, Кейт Марой, Майклом Б.Джорданом и Джейми Беллом.

