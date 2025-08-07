Высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва — Петербург включена в карту развития рельсового каркаса столицы 2026–2030 годов. Об этом сообщает ТАСС.
«[Это] подчеркивает стратегическое значение проекта для формирования современной, комфортной и доступной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей быстрое сообщение между регионами страны», — говорится в сообщении.
В центре добавили, что проект ВСМ — это важный шаг для формирования сети высокоскоростных железных дорог, которая в будущем охватит около 80% населения России. Как отмечается, запуск первого этапа сети ВСМ намечен на 2028 год.
После запуска магистрали путь из Москвы в Санкт-Петербург займет 2 часа 15 минут, это почти в два раза быстрее, чем сейчас. В дальнейшем запланирована реализация проектов ВСМ из Москвы до Екатеринбурга (через Казань), Минска, Адлера и Рязани.
Правительство России ранее выделяло 300 млрд рублей на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург. Всего на строительство ВСМ до 2028 года Владимир Путин поручил направить 628 млрд рублей.