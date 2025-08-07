После запуска магистрали путь из Москвы в Санкт-Петербург займет 2 часа 15 минут, это почти в два раза быстрее, чем сейчас. В дальнейшем запланирована реализация проектов ВСМ из Москвы до Екатеринбурга (через Казань), Минска, Адлера и Рязани.