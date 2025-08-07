Джейсон Айзекс сыграет тюремного священника в триллере «Одиннадцать дней»
Вышел первый трейлер «Газеты» — спин-оффа сериала «Офис»

Фото: Universal Television

Стриминговый сервис Peacock опубликовал первый трейлер ситкома «Газета», который стал спин-оффом сериала «Офис». Премьера состоится 5 сентября. В этот день выйдут сразу четыре эпизода, после чего новые серии будут выходить по две каждую неделю до 25 сентября.

Действие в сериале развернется в городе Толидо, штат Огайо. Шоу расскажет о редакции газеты на Среднем Западе США, которая во избежание закрытия решает прибегнуть к помощи репортеров.

В трейлере амбициозный журналист Нед Сэмпсон (Домналл Глисон) приходит в издание в качестве главного редактора. Ему предстоит справиться с сокращениями бюджета и смотивировать команду сотрудников, роли которых исполнили Сабрина Импаччаторе, Челси Фрай, Мелвин Грегг, Гбемисола Икумело, Алекс Эдельман, Рамона Янг и Тим Ки.

Видео: Peacock

Ранее стало известно, что Оскар Нуньес вернется к роли Оскара Мартинеса из оригинального «Офиса». Другие знакомые персонажи пока не заявлены. Стив Кэрелл, исполнитель роли Майкла Скотта, уже заявил, что не появится в спин-оффе, но поддержал проект.

