Стриминговый сервис Peacock опубликовал первый трейлер ситкома «Газета», который стал спин-оффом сериала «Офис». Премьера состоится 5 сентября. В этот день выйдут сразу четыре эпизода, после чего новые серии будут выходить по две каждую неделю до 25 сентября.