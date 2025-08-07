Звезда «Ривердэйла» Кей Джей Апа сыграет культового актера Джимми Стюарта

Звезда сериала «Ривердэйл» Кей Джей Апа сыграет культового актера Джимми Стюарта в байопике, посвященном жизни голливудской легенды. Об этом написал Variety.
Фильм расскажет о восхождении уроженца Пенсильвании в Голливуде, получении им премии «Оскар» за роль в картине «Филадельфийская история», а затем о его службе в качестве боевого летчика времен Второй мировой войны.
Роль жены Стюарта Глории в ленте исполнит Джен Лилли. Макс Казелла предстанет в образе режиссера Фрэнка Капры, Сара Дрю — актрисы Хедды Хоппер. Джейсон Александер сыграет Луиса Б.Майера, Джулиан Уоркс — младшего лейтенанта Мартинеса.
Байопик поставит Аарон Бернс. Дочь Стюарта, Келли Стюарт-Харкорт, станет исполнительным продюсером фильма. «Энтузиазм Кей Джея по отношению к проекту добавит энергии и глубины в роль», — заявила она.
«Я всегда был большим поклонником Джеймса Стюарта и очень горжусь тем, что смогу представить его историю. Как новозеландец, я давно восхищаюсь этим поколением американских мужчин, которые отстаивали патриотизм, честность и глубокое чувство долга. Для меня важно отблагодарить страну, которая дала мне так много, и что может быть лучше, чем почтить память человека, который служил ей с большой честью», — подчеркнул Апа.
Основные съемки байопика начнутся в ирландском Уэст-Корке 1 сентября при поддержке фонда Screen Ireland Nationwide Fund. Компания Burns & Co. Productions планирует выпустить фильм в кинотеатрах США в ноябре 2026 года.
Джимми Стюарт — один из самых ярких актеров XX века. Он родился в 1908 году, начинал карьеру на Бродвее, а в середине 30-х дебютировал в Голливуде. Он активно сотрудничал с Фрэнком Капрой, появился в фильмах «С собой не унесешь», «Мистер Смит едет в Вашингтон» и «Эта замечательная жизнь».