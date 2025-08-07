Джейсон Айзекс сыграет тюремного священника в триллере «Одиннадцать дней»

Британский актер Джейсон Айзекс, известный по франшизе «Гарри Поттер» и сериалу «Белый лотос», снимется в триллере «Одиннадцать дней». Об этом сообщил Deadline.
Картина расскажет о захвате заложников в тюрьме Хантсвилла в 1974 году. Айзекс сыграет тюремного священника, отца Джозефа О’Брайена, который объединяется с главой департамента исправительных учреждений Техаса, чтобы спасти жизни людей.
По сюжету герой Айзекса проникает в тюрьму и предлагает себя в качестве заложника безжалостному заключенному Федерико Карраско — человеку, который взял все учреждение под контроль.
Фильм снимет Питер Лэндисман, автор «Парклэнда». Сценарий напишет Кевин Шеридан на основе книги Уильяма Т.Харпера «Одиннадцать дней в аду: Осада тюрьмы Карраско в Хантсвилле, штат Техас, в 1974 году».
Продюсерами проекта выступят Винсент Ньюман и Винс Говард. Съемки пройдут в Техасе в сентябре.