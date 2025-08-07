Джейсон Айзекс сыграет тюремного священника в триллере «Одиннадцать дней»

Почти 30% россиян занимаются спортом в рабочее время
На теле двухтысячелетней мумии из Сибири нашли необычные татуировки
Начались съемки приквела «Голодные игры: Рассвет жатвы»
Звезда «Ривердэйла» Кей Джей Апа сыграет культового актера Джимми Стюарта
Ванесса Кирби слишком увлеклась изучением квантовой физики перед съемками «Фантастической четверки»
Высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва — Петербург запустят к 2028 году
Вышел первый трейлер «Газеты» — спин-оффа сериала «Офис»
Кая Скоделарио и Джош Гэд находят труп в доме родителей в трейлере фильма «Дело семейное»
С 1 сентября доступ к каршерингу в Москве будет возможен только после верификации через Mos.ru
Четверо пенсионеров расследуют преступления в новом трейлере «Клуба убийств по четвергам»
72% работодателей считают бакалавров и магистров равными
Композитор Ханс Циммер создаст музыку, которая будет звучать на борту Qatar Airways
Съемки «Бэтмена-2» с Робертом Паттинсоном начнутся весной 2026 года
Range Rover королевы Елизаветы II выставили на аукцион
Джордж Клуни похвалил Адама Сэндлера за работу в фильме «Джей Келли»
Московская международная неделя кино пройдет с 23 по 27 августа
Чаппелл Роан предполагает, что работа над вторым альбомом займет как минимум пять лет
Испанский священник благословил Лабубу
Екатерина Мизулина обратилась в МВД с просьбой проверить альбом «Город дорог» Гуфа
Достоевский, Набоков и Ремарк — названы самые читаемые классики первой половины 2025 года
Верховный суд признал отсутствие общения с отцом поводом к отказу в наследстве
С ютуба исчез клип Сергея Жукова «Он тебя целует»
Оkko назвал дату премьеры документального сериала про «Черкизон»
В Великобритании первое издание «Хоббита» Толкина продали за 43 тыс. фунтов стерлингов
Фрэнсис Форд Коппола сообщил, что чувствует себя хорошо после госпитализации в Риме
Российские мужчины доверяют ИИ больше, чем женщины
Данила Козловский снимется в «Шуме времени» — фильме Алексея Учителя о Дмитрии Шостаковиче
Роуз Берн теряет самообладание в трейлере «Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула»

Джейсон Айзекс сыграет тюремного священника в триллере «Одиннадцать дней»

Фото: HBO

Британский актер Джейсон Айзекс, известный по франшизе «Гарри Поттер» и сериалу «Белый лотос», снимется в триллере «Одиннадцать дней». Об этом сообщил Deadline.

Картина расскажет о захвате заложников в тюрьме Хантсвилла в 1974 году. Айзекс сыграет тюремного священника, отца Джозефа О’Брайена, который объединяется с главой департамента исправительных учреждений Техаса, чтобы спасти жизни людей.

По сюжету герой Айзекса проникает в тюрьму и предлагает себя в качестве заложника безжалостному заключенному Федерико Карраско — человеку, который взял все учреждение под контроль.

Фильм снимет Питер Лэндисман, автор «Парклэнда». Сценарий напишет Кевин Шеридан на основе книги Уильяма Т.Харпера «Одиннадцать дней в аду: Осада тюрьмы Карраско в Хантсвилле, штат Техас, в 1974 году».

Продюсерами проекта выступят Винсент Ньюман и Винс Говард. Съемки пройдут в Техасе в сентябре.

