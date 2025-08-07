Четверо пенсионеров расследуют преступления в новом трейлере «Клуба убийств по четвергам»

Джейсон Айзекс сыграет тюремного священника в триллере «Одиннадцать дней»
Вышел первый трейлер «Газеты» — спин-оффа сериала «Офис»
Кая Скоделарио и Джош Гэд находят труп в доме родителей в трейлере фильма «Дело семейное»
С 1 сентября доступ к каршерингу в Москве будет возможен только после верификации через Mos.ru
72% работодателей считают бакалавров и магистров равными
Композитор Ханс Циммер создаст музыку, которая будет звучать на борту Qatar Airways
Съемки «Бэтмена-2» с Робертом Паттинсоном начнутся весной 2026 года
Range Rover королевы Елизаветы II выставили на аукцион
Джордж Клуни похвалил Адама Сэндлера за работу в фильме «Джей Келли»
Московская международная неделя кино пройдет с 23 по 27 августа
Чаппелл Роан предполагает, что работа над вторым альбомом займет как минимум пять лет
Испанский священник благословил Лабубу
Екатерина Мизулина обратилась в МВД с просьбой проверить альбом «Город дорог» Гуфа
Достоевский, Набоков и Ремарк — названы самые читаемые классики первой половины 2025 года
Верховный суд признал отсутствие общения с отцом поводом к отказу в наследстве
С ютуба исчез клип Сергея Жукова «Он тебя целует»
Оkko назвал дату премьеры документального сериала про «Черкизон»
В Великобритании первое издание «Хоббита» Толкина продали за 43 тыс. фунтов стерлингов
Фрэнсис Форд Коппола сообщил, что чувствует себя хорошо после госпитализации в Риме
Российские мужчины доверяют ИИ больше, чем женщины
Данила Козловский снимется в «Шуме времени» — фильме Алексея Учителя о Дмитрии Шостаковиче
Роуз Берн теряет самообладание в трейлере «Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула»
Бизнесмен не смог выкупить альбом Гуфа «Город дорог», чтобы удалить его
В России стартует ежегодная перепись воробьев
«Умри, моя любовь» с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном выйдет в России 27 ноября
Тим Бертон снимет клип к песне Леди Гаги из «Уэнсдэй»
Вышел тизер третьего сезона драмы «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне
Роспотребнадзор предупредил о «рисках завоза» в страну лихорадки чикунгунья

Четверо пенсионеров расследуют преступления в новом трейлере «Клуба убийств по четвергам»

Фото: Netflix Studios

Netflix опубликовал новый трейлер комедийного триллера «Клуб убийств по четвергам». Экранизация романа Ричарда Османа появится на платформе 28 августа.

В центре сюжета — четверо пенсионеров, которых объединил интерес к преступлениям. Когда в их доме престарелых происходит настоящее убийство, развлечение приятелей превращается в настоящее расследование. Команду им составили бывшая разведчица Элизабет, профсоюзный активист Рон, психиатр Ибрагим и медсестра Джойс.

Видео: Netflix

Главные роли в фильме сыграли Пирс Броснан, Хелен Миррен, Бен Кингсли и Селия Имри. Кроме них в сериале заявлены камео Дэвида Теннанта, Джонатана Прайса, Наоми Аки («Микки 17»), Тома Эллиса («Люцифер»), Джеффа Белла («Гангстерленд»), Дэниела Мейса («Благие знамения»), Генри Ллойда-Хьюза («Убивая Еву») и других заметных британских актеров. Режиссером проекта выступил Крис Коламбус, работавший над «Гарри Поттером» и «Одним дома».

Оригинальный роман Османа вышел в 2020 году и стал самой продаваемой книгой в Великобритании. Книга получила три сиквела: «Человек, который умер дважды», «Выстрел мимо цели» и «Ловушка для дьявола». В этом году серию пополнит новый роман «The Impossible Fortune».

