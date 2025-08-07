Четверо пенсионеров расследуют преступления в новом трейлере «Клуба убийств по четвергам»

Оригинальный роман Османа вышел в 2020 году и стал самой продаваемой книгой в Великобритании. Книга получила три сиквела: «Человек, который умер дважды», «Выстрел мимо цели» и «Ловушка для дьявола». В этом году серию пополнит новый роман «The Impossible Fortune».