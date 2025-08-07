Четверо пенсионеров расследуют преступления в новом трейлере «Клуба убийств по четвергам»

Netflix опубликовал новый трейлер комедийного триллера «Клуб убийств по четвергам». Экранизация романа Ричарда Османа появится на платформе 28 августа.
В центре сюжета — четверо пенсионеров, которых объединил интерес к преступлениям. Когда в их доме престарелых происходит настоящее убийство, развлечение приятелей превращается в настоящее расследование. Команду им составили бывшая разведчица Элизабет, профсоюзный активист Рон, психиатр Ибрагим и медсестра Джойс.
Главные роли в фильме сыграли Пирс Броснан, Хелен Миррен, Бен Кингсли и Селия Имри. Кроме них в сериале заявлены камео Дэвида Теннанта, Джонатана Прайса, Наоми Аки («Микки 17»), Тома Эллиса («Люцифер»), Джеффа Белла («Гангстерленд»), Дэниела Мейса («Благие знамения»), Генри Ллойда-Хьюза («Убивая Еву») и других заметных британских актеров. Режиссером проекта выступил Крис Коламбус, работавший над «Гарри Поттером» и «Одним дома».
Оригинальный роман Османа вышел в 2020 году и стал самой продаваемой книгой в Великобритании. Книга получила три сиквела: «Человек, который умер дважды», «Выстрел мимо цели» и «Ловушка для дьявола». В этом году серию пополнит новый роман «The Impossible Fortune».