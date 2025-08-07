72% работодателей считают бакалавров и магистров равными

Большинство российских работодателей (72%) рассматривают бакалавров наравне с магистрами и специалистами, говорится в исследовании сервиса SuperJob. Основные тезисы сформулировал ТАСС. В опросе приняли участие 1000 сотрудников кадровых служб.
Согласно исследованию, отношение к высшему образованию в России значительно изменилось за последние 15 лет. Если в 2009 году лишь 43% работодателей приравнивали бакалавров к обладателям более высоких степеней, то сегодня такого подхода придерживается 72% компаний.
В каждой девятой компании диплом бакалавра считают эквивалентом справки о неполном высшем образовании. В 2009 году такая практика встречалась в каждой третьей (35%) организации.
Около половины россиян (47%) придерживаются идеи уравнять бакалавров с магистрами при трудоустройстве. При этом 17% респондентов до сих пор считают бакалавриат неоконченным высшим образованием.
