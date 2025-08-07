72% работодателей считают бакалавров и магистров равными

Джейсон Айзекс сыграет тюремного священника в триллере «Одиннадцать дней»
Вышел первый трейлер «Газеты» — спин-оффа сериала «Офис»
Кая Скоделарио и Джош Гэд находят труп в доме родителей в трейлере фильма «Дело семейное»
С 1 сентября доступ к каршерингу в Москве будет возможен только после верификации через Mos.ru
Четверо пенсионеров расследуют преступления в новом трейлере «Клуба убийств по четвергам»
Композитор Ханс Циммер создаст музыку, которая будет звучать на борту Qatar Airways
Съемки «Бэтмена-2» с Робертом Паттинсоном начнутся весной 2026 года
Range Rover королевы Елизаветы II выставили на аукцион
Джордж Клуни похвалил Адама Сэндлера за работу в фильме «Джей Келли»
Московская международная неделя кино пройдет с 23 по 27 августа
Чаппелл Роан предполагает, что работа над вторым альбомом займет как минимум пять лет
Испанский священник благословил Лабубу
Екатерина Мизулина обратилась в МВД с просьбой проверить альбом «Город дорог» Гуфа
Достоевский, Набоков и Ремарк — названы самые читаемые классики первой половины 2025 года
Верховный суд признал отсутствие общения с отцом поводом к отказу в наследстве
С ютуба исчез клип Сергея Жукова «Он тебя целует»
Оkko назвал дату премьеры документального сериала про «Черкизон»
В Великобритании первое издание «Хоббита» Толкина продали за 43 тыс. фунтов стерлингов
Фрэнсис Форд Коппола сообщил, что чувствует себя хорошо после госпитализации в Риме
Российские мужчины доверяют ИИ больше, чем женщины
Данила Козловский снимется в «Шуме времени» — фильме Алексея Учителя о Дмитрии Шостаковиче
Роуз Берн теряет самообладание в трейлере «Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула»
Бизнесмен не смог выкупить альбом Гуфа «Город дорог», чтобы удалить его
В России стартует ежегодная перепись воробьев
«Умри, моя любовь» с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном выйдет в России 27 ноября
Тим Бертон снимет клип к песне Леди Гаги из «Уэнсдэй»
Вышел тизер третьего сезона драмы «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне
Роспотребнадзор предупредил о «рисках завоза» в страну лихорадки чикунгунья

72% работодателей считают бакалавров и магистров равными

Большинство российских работодателей (72%) рассматривают бакалавров наравне с магистрами и специалистами, говорится в исследовании сервиса SuperJob. Основные тезисы сформулировал ТАСС. В опросе приняли участие 1000 сотрудников кадровых служб.

Согласно исследованию, отношение к высшему образованию в России значительно изменилось за последние 15 лет. Если в 2009 году лишь 43% работодателей приравнивали бакалавров к обладателям более высоких степеней, то сегодня такого подхода придерживается 72% компаний.

В каждой девятой компании диплом бакалавра считают эквивалентом справки о неполном высшем образовании. В 2009 году такая практика встречалась в каждой третьей (35%) организации.

Около половины россиян (47%) придерживаются идеи уравнять бакалавров с магистрами при трудоустройстве. При этом 17% респондентов до сих пор считают бакалавриат неоконченным высшим образованием.

Ранее социологи выяснили, что в России мужчины доверяют ИИ больше, чем женщины. 55% мужчин доверяются ИИ как минимум на уровне других цифровых решений. Среди женщин этот показатель составил лишь 40%.

