Композитор Ханс Циммер создаст музыку, которая будет звучать на борту Qatar Airways

Qatar Airways объявила о сотрудничестве c оскароносным композитором Хансом Циммером. Он разработает музыку для авиакомпании, сообщается на ее сайте.
Композиции будут звучать на борту. Мелодии также будут доступны для прослушивания на всех основных стриминговых сервисах и официальных каналах авиакомпании.
«Это музыкальное сопровождение станет важной частью нашего бренда, подчеркивая его стиль и амбиции. Сотрудничество с Хансом Циммером откроет новые горизонты для Qatar Airways, усиливая связь с пассажирами, чтобы каждое их путешествие было незабываемым», — сказал генеральный директор группы Qatar Airways Бадр Мохаммед Аль Мир.
Сам Циммер отметил, что для него большая честь сотрудничать с Qatar Airways: «Вместе мы создадим музыку, отражающую красоту путешествий и новаторский дух, характерный для авиакомпании мирового уровня».
Недавно композитор признался, что при написании музыки вдохновляется образом воображаемой матери-одиночки. Ее зовут Дорис. Она живет в Брэдфорде в Великобритании. Она мать-одиночка с двумя непослушными детьми, у нее красные от холода руки, и она очень много работает. Она делает удивительную работу, чтобы прокормить этих детей, заплатить за квартиру и бороться. Я пишу для нее», — сказал Циммер.
Сейчас он работает над саундтреком к третьему сезону сериала «Эйфория» Сэма Левинсона. Восемь эпизодов выйдут в 2026 году. Циммер создаст музыку для шоу вместе с британским музыкантом Labirinth, который работал над саундтреками первых двух сезонов.