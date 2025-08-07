Композитор Ханс Циммер создаст музыку, которая будет звучать на борту Qatar Airways

Недавно композитор признался, что при написании музыки вдохновляется образом воображаемой матери-одиночки. Ее зовут Дорис. Она живет в Брэдфорде в Великобритании. Она мать-одиночка с двумя непослушными детьми, у нее красные от холода руки, и она очень много работает. Она делает удивительную работу, чтобы прокормить этих детей, заплатить за квартиру и бороться. Я пишу для нее», — сказал Циммер.