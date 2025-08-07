Композитор Ханс Циммер создаст музыку, которая будет звучать на борту Qatar Airways

Джейсон Айзекс сыграет тюремного священника в триллере «Одиннадцать дней»
Вышел первый трейлер «Газеты» — спин-оффа сериала «Офис»
Кая Скоделарио и Джош Гэд находят труп в доме родителей в трейлере фильма «Дело семейное»
С 1 сентября доступ к каршерингу в Москве будет возможен только после верификации через Mos.ru
Четверо пенсионеров расследуют преступления в новом трейлере «Клуба убийств по четвергам»
72% работодателей считают бакалавров и магистров равными
Съемки «Бэтмена-2» с Робертом Паттинсоном начнутся весной 2026 года
Range Rover королевы Елизаветы II выставили на аукцион
Джордж Клуни похвалил Адама Сэндлера за работу в фильме «Джей Келли»
Московская международная неделя кино пройдет с 23 по 27 августа
Чаппелл Роан предполагает, что работа над вторым альбомом займет как минимум пять лет
Испанский священник благословил Лабубу
Екатерина Мизулина обратилась в МВД с просьбой проверить альбом «Город дорог» Гуфа
Достоевский, Набоков и Ремарк — названы самые читаемые классики первой половины 2025 года
Верховный суд признал отсутствие общения с отцом поводом к отказу в наследстве
С ютуба исчез клип Сергея Жукова «Он тебя целует»
Оkko назвал дату премьеры документального сериала про «Черкизон»
В Великобритании первое издание «Хоббита» Толкина продали за 43 тыс. фунтов стерлингов
Фрэнсис Форд Коппола сообщил, что чувствует себя хорошо после госпитализации в Риме
Российские мужчины доверяют ИИ больше, чем женщины
Данила Козловский снимется в «Шуме времени» — фильме Алексея Учителя о Дмитрии Шостаковиче
Роуз Берн теряет самообладание в трейлере «Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула»
Бизнесмен не смог выкупить альбом Гуфа «Город дорог», чтобы удалить его
В России стартует ежегодная перепись воробьев
«Умри, моя любовь» с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном выйдет в России 27 ноября
Тим Бертон снимет клип к песне Леди Гаги из «Уэнсдэй»
Вышел тизер третьего сезона драмы «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне
Роспотребнадзор предупредил о «рисках завоза» в страну лихорадки чикунгунья

Композитор Ханс Циммер создаст музыку, которая будет звучать на борту Qatar Airways

Фото: Qatar Airways

Qatar Airways объявила о сотрудничестве c оскароносным композитором Хансом Циммером. Он разработает музыку для авиакомпании, сообщается на ее сайте.

Композиции будут звучать на борту. Мелодии также будут доступны для прослушивания на всех основных стриминговых сервисах и официальных каналах авиакомпании.

«Это музыкальное сопровождение станет важной частью нашего бренда, подчеркивая его стиль и амбиции. Сотрудничество с Хансом Циммером откроет новые горизонты для Qatar Airways, усиливая связь с пассажирами, чтобы каждое их путешествие было незабываемым», — сказал генеральный директор группы Qatar Airways Бадр Мохаммед Аль Мир.

Сам Циммер отметил, что для него большая честь сотрудничать с Qatar Airways: «Вместе мы создадим музыку, отражающую красоту путешествий и новаторский дух, характерный для авиакомпании мирового уровня».

Недавно композитор признался, что при написании музыки вдохновляется образом воображаемой матери-одиночки. Ее зовут Дорис. Она живет в Брэдфорде в Великобритании. Она мать-одиночка с двумя непослушными детьми, у нее красные от холода руки, и она очень много работает. Она делает удивительную работу, чтобы прокормить этих детей, заплатить за квартиру и бороться. Я пишу для нее», — сказал Циммер.

Сейчас он работает над саундтреком к третьему сезону сериала «Эйфория» Сэма Левинсона. Восемь эпизодов выйдут в 2026 году. Циммер создаст музыку для шоу вместе с британским музыкантом Labirinth, который работал над саундтреками первых двух сезонов.

Расскажите друзьям