С 1 сентября доступ к каршерингу в Москве будет возможен только после верификации через Mos.ru

Ранее для аренды электросамокатов в Москве и Подмосковье ввели обязательную верификацию на «Мос.ру». В Whoosh и «МТС Юрент» отметили, что первые пять поездок можно будет совершить без авторизации, а с шестой поездки это станет обязательным.