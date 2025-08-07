С 1 сентября доступ к каршерингу в Москве будет возможен только после верификации через Mos.ru

В Москве с 1 сентября станет обязательной верификация пользователей каршеринга на портале Mos.ru. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Чтобы получить доступ к поездкам, нужно будет подтвердить учетную запись. «Проверка пользователей каршеринга позволит нам в дальнейшем заранее ограничивать доступ к аренде для тех, кто регулярно нарушает ПДД, а правоохранительным органам быстрее устанавливать личность водителя в случае ЧС или ДТП», — написал Собянин.
«Наш город — мировой лидер по числу автомобилей в каршеринге. В день они совершают свыше 150 тыс. поездок, помогая людям передвигаться без личного автомобиля», — добавил он.
Ранее для аренды электросамокатов в Москве и Подмосковье ввели обязательную верификацию на «Мос.ру». В Whoosh и «МТС Юрент» отметили, что первые пять поездок можно будет совершить без авторизации, а с шестой поездки это станет обязательным.