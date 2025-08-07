Джейсон Айзекс сыграет тюремного священника в триллере «Одиннадцать дней»
Съемки «Бэтмена-2» с Робертом Паттинсоном начнутся весной 2026 года

Фото: Warner Bros.

Warner Bros. Discovery официально объявила, что съемки продолжения «Бэтмена» Мэтта Ривза начнутся весной 2026 года.

Премьера ленты состоится в октябре 2027 года. Главную роль вновь исполнит Роберт Паттинсон. Сценарий «Бэтмена-2» завершен, но между первой и второй частью пройдет более пяти лет.

Глава DC Studios Джеймс Ганн объяснил задержку тем, что проекты не запускаются до готовности сценария. Он подчеркнул, что Мэтт Ривз работает в комфортном для себя темпе и не должен спешить ради ожиданий фанатов.

Warner Bros. Discovery подчеркнула в своем заявлении успех недавнего фильма «Супермен» Джеймса Ганна и заявила, что вселенная DC — один из ее ключевых активов.

В планах студии также фильмы «Супергерл: Женщина завтрашнего дня», «Глиняное лицо», новый фильм о Чудо-женщине и сериалы вроде «Пингвина» и «Фонарей».

