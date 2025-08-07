Range Rover королевы Елизаветы II выставили на аукцион

Вышел первый трейлер «Газеты» — спин-оффа сериала «Офис»
Кая Скоделарио и Джош Гэд находят труп в доме родителей в трейлере фильма «Дело семейное»
С 1 сентября доступ к каршерингу в Москве будет возможен только после верификации через Mos.ru
Четверо пенсионеров расследуют преступления в новом трейлере «Клуба убийств по четвергам»
72% работодателей считают бакалавров и магистров равными
Композитор Ханс Циммер создаст музыку, которая будет звучать на борту Qatar Airways
Съемки «Бэтмена-2» с Робертом Паттинсоном начнутся весной 2026 года
Джордж Клуни похвалил Адама Сэндлера за работу в фильме «Джей Келли»
Московская международная неделя кино пройдет с 23 по 27 августа
Чаппелл Роан предполагает, что работа над вторым альбомом займет как минимум пять лет
Испанский священник благословил Лабубу
Екатерина Мизулина обратилась в МВД с просьбой проверить альбом «Город дорог» Гуфа
Достоевский, Набоков и Ремарк — названы самые читаемые классики первой половины 2025 года
Верховный суд признал отсутствие общения с отцом поводом к отказу в наследстве
С ютуба исчез клип Сергея Жукова «Он тебя целует»
Оkko назвал дату премьеры документального сериала про «Черкизон»
В Великобритании первое издание «Хоббита» Толкина продали за 43 тыс. фунтов стерлингов
Фрэнсис Форд Коппола сообщил, что чувствует себя хорошо после госпитализации в Риме
Российские мужчины доверяют ИИ больше, чем женщины
Данила Козловский снимется в «Шуме времени» — фильме Алексея Учителя о Дмитрии Шостаковиче
Роуз Берн теряет самообладание в трейлере «Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула»
Бизнесмен не смог выкупить альбом Гуфа «Город дорог», чтобы удалить его
В России стартует ежегодная перепись воробьев
«Умри, моя любовь» с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном выйдет в России 27 ноября
Тим Бертон снимет клип к песне Леди Гаги из «Уэнсдэй»
Вышел тизер третьего сезона драмы «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне
Роспотребнадзор предупредил о «рисках завоза» в страну лихорадки чикунгунья
Почти 20% россиян испытывает стресс от неожиданных звонков

Range Rover королевы Елизаветы II выставили на аукцион

Фото: Max Mumby/Indigo/Getty Images

Внедорожник Land Rover Range Rover, которым в 2006–2008 годах владела Елизавета II, выставят на аукцион коллекционных автомобилей Iconic Auctioneers, сообщает Artnet.

Торги состоятся 23 августа на фестивале «Silverstone». Оценочная стоимость лота составляет 50–70 тыс. фунтов. Продаваемый автомобиль был передан королеве в апреле 2006 года для личного пользования и оставался в королевском автопарке до мая 2008 года.

Корпус машины выполнен в зеленом цвете. Внутри также установлены боковые ступеньки, грязезащитные щитки и специальная перегородка для знаменитых королевских корги. Сохранилась серебряная фигурка лабрадора с фазаном в зубах — подобный символ украшал только личные автомобили королевы.

© Iconic Auctioneers
© Iconic Auctioneers
© Iconic Auctioneers

«Автомобили с такой выдающейся историей редко появляются на рынке, что делает этот лот уникальным шансом для коллекционеров и энтузиастов. Личный Range Rover Ее Величества королевы Елизаветы II сочетает в себе автомобильное совершенство с беспрецедентной исторической значимостью», — рассказал Роб Хаббард, управляющий директор Iconic Auctioneers.

В британской прессе неоднократно появлялись фотографии Елизаветы II за рулем Range Rover. Любовь королевы к автомобилям началась в юности: во время Второй мировой войны в 18 лет она выучилась на автомеханика и водителя грузовика.

Всю свою жизнь британская королева предпочитала водить «лендроверы». Любил их и ее муж — даже гроб с телом принца Филиппа везли на внедорожнике, им самим модифицированный. На нем же он подвозил Барака и Мишель Обаму во время их посещения Винздора в 2016 году.

