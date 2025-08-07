Range Rover королевы Елизаветы II выставили на аукцион

Внедорожник Land Rover Range Rover, которым в 2006–2008 годах владела Елизавета II, выставят на аукцион коллекционных автомобилей Iconic Auctioneers, сообщает Artnet.
Торги состоятся 23 августа на фестивале «Silverstone». Оценочная стоимость лота составляет 50–70 тыс. фунтов. Продаваемый автомобиль был передан королеве в апреле 2006 года для личного пользования и оставался в королевском автопарке до мая 2008 года.
Корпус машины выполнен в зеленом цвете. Внутри также установлены боковые ступеньки, грязезащитные щитки и специальная перегородка для знаменитых королевских корги. Сохранилась серебряная фигурка лабрадора с фазаном в зубах — подобный символ украшал только личные автомобили королевы.
«Автомобили с такой выдающейся историей редко появляются на рынке, что делает этот лот уникальным шансом для коллекционеров и энтузиастов. Личный Range Rover Ее Величества королевы Елизаветы II сочетает в себе автомобильное совершенство с беспрецедентной исторической значимостью», — рассказал Роб Хаббард, управляющий директор Iconic Auctioneers.
В британской прессе неоднократно появлялись фотографии Елизаветы II за рулем Range Rover. Любовь королевы к автомобилям началась в юности: во время Второй мировой войны в 18 лет она выучилась на автомеханика и водителя грузовика.
Всю свою жизнь британская королева предпочитала водить «лендроверы». Любил их и ее муж — даже гроб с телом принца Филиппа везли на внедорожнике, им самим модифицированный. На нем же он подвозил Барака и Мишель Обаму во время их посещения Винздора в 2016 году.