Range Rover королевы Елизаветы II выставили на аукцион

Всю свою жизнь британская королева предпочитала водить «лендроверы». Любил их и ее муж — даже гроб с телом принца Филиппа везли на внедорожнике, им самим модифицированный. На нем же он подвозил Барака и Мишель Обаму во время их посещения Винздора в 2016 году.