Каналы Амстердама оборудуют небольшими лестницами, чтобы кошки могли выбраться
Московская международная неделя кино пройдет с 23 по 27 августа
Чаппелл Роан предполагает, что работа над вторым альбомом займет как минимум пять лет
Испанский священник благословил Лабубу
Екатерина Мизулина обратилась в МВД с просьбой проверить альбом «Город дорог» Гуфа
Достоевский, Набоков и Ремарк — названы самые читаемые классики первой половины 2025 года
Верховный суд признал отсутствие общения с отцом поводом к отказу в наследстве
С ютуба исчез клип Сергея Жукова «Он тебя целует»
Оkko назвал дату премьеры документального сериала про «Черкизон»
В Великобритании первое издание «Хоббита» Толкина продали за 43 тыс. фунтов стерлингов
Фрэнсис Форд Коппола сообщил, что чувствует себя хорошо после госпитализации в Риме
Российские мужчины доверяют ИИ больше, чем женщины
Данила Козловский снимется в «Шуме времени» — фильме Алексея Учителя о Дмитрии Шостаковиче
Роуз Берн теряет самообладание в трейлере «Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула»
Бизнесмен не смог выкупить альбом Гуфа «Город дорог», чтобы удалить его
В России стартует ежегодная перепись воробьев
«Умри, моя любовь» с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном выйдет в России 27 ноября
Тим Бертон снимет клип к песне Леди Гаги из «Уэнсдэй»
Вышел тизер третьего сезона драмы «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне
Роспотребнадзор предупредил о «рисках завоза» в страну лихорадки чикунгунья
Почти 20% россиян испытывает стресс от неожиданных звонков
Футболист забил необычный пенальти на матче Кубка России
Трудовая инспекция в Нижнем Новгороде защитила права работниц стрип-клуба
В Китае девушка вышла из комы, когда ей зачитали письмо о поступлении в колледж
В Таиланде у кошки-преступницы появились котята
OG Buda, Дора и Feduk выступят на «Пари Фест» в Нижнем Новгороде
В Минпросвещения показали образцы школьной формы по ГОСТу
Пляжи по всему миру могут исчезнуть

Джордж Клуни похвалил Адама Сэндлера за работу в фильме «Джей Келли»

Перед премьерой фильма «Джей Келли» Джордж Клуни похвалил Адама Сэндлера за работу. В интервью Vanity Fair Клуни подчеркнул, что лента раскрывает комика как глубокого драматического актера.

«Я постоянно напоминал съемочной группе: не называйте его „Сэндмэном“. Не разговаривайте с ним так, будто он просто какой‑то чудаковатый комик. На самом деле он действительно прекрасный актер», — сказал Клуни.

Картина режиссера Ноа Баумбаха расскажет про голливудского актера (Джордж Клуни) и его менеджера (Адам Сэндлер). Пара отправляется в путешествие по Европе на поезде, где пассажиры называют Джея Келли героем кино, однако сам он сомневается в этом. В фильме главные герои рассуждают на темы семьи, жизненного выбора и отношений с близкими.

В актерский состав проекта также вошли Лора Дерн, Билли Крудап, Райли Кио, Грейс Эдвардс, Стейси Кич, Джим Бродбент, Патрик Уилсон, Ив Хьюсон, Грета Гервиг и другие. Мировая премьера фильма «Джей Келли» состоится на Венецианском кинофестивале, а затем он будет показан на других осенних смотрах. В американский прокат комедия выйдет 14 ноября. 5 декабря «Джей Келли» появится на Netflix.

