Джордж Клуни похвалил Адама Сэндлера за работу в фильме «Джей Келли»

Перед премьерой фильма «Джей Келли» Джордж Клуни похвалил Адама Сэндлера за работу. В интервью Vanity Fair Клуни подчеркнул, что лента раскрывает комика как глубокого драматического актера.
«Я постоянно напоминал съемочной группе: не называйте его „Сэндмэном“. Не разговаривайте с ним так, будто он просто какой‑то чудаковатый комик. На самом деле он действительно прекрасный актер», — сказал Клуни.
Картина режиссера Ноа Баумбаха расскажет про голливудского актера (Джордж Клуни) и его менеджера (Адам Сэндлер). Пара отправляется в путешествие по Европе на поезде, где пассажиры называют Джея Келли героем кино, однако сам он сомневается в этом. В фильме главные герои рассуждают на темы семьи, жизненного выбора и отношений с близкими.
В актерский состав проекта также вошли Лора Дерн, Билли Крудап, Райли Кио, Грейс Эдвардс, Стейси Кич, Джим Бродбент, Патрик Уилсон, Ив Хьюсон, Грета Гервиг и другие. Мировая премьера фильма «Джей Келли» состоится на Венецианском кинофестивале, а затем он будет показан на других осенних смотрах. В американский прокат комедия выйдет 14 ноября. 5 декабря «Джей Келли» появится на Netflix.