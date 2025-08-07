Московская международная неделя кино пройдет с 23 по 27 августа

С 23 по 27 августа на Московской международной неделе кино будут участвовать представители индустрии из нескольких десятков стран, в том числе Китая, ОАЭ, Бразилии, Франции и Египта. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
Москвичей и гостей города ждут бесплатные показы в сети «Москино», «Художественном» и кинотраке — мобильном кинотеатре, который будет курсировать по паркам и знаковым площадкам города. Кроме того состоятся благотворительный аукцион реквизита и традиционная акция «Ночь кино».
В деловой программе — больше 30 сессий, на которых участники обсудят ключевые тренды в России и мире. Одновременно в трех залах «Москино» будут проходить встречи с экспертами и презентации международных проектов.
В ночь с 23 на 24 августа пройдет «Ночь кино». Во всех регионах России устроят бесплатные показы, концерты, выставки и викторины. Проект приурочен к Дню российского кино, который отмечают 27 августа. На фестивале 2025 года покажут новинки российского проката, в том числе мюзикл «Пророк. История Александра Пушкина».