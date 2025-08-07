Московская международная неделя кино пройдет с 23 по 27 августа

В ночь с 23 на 24 августа пройдет «Ночь кино». Во всех регионах России устроят бесплатные показы, концерты, выставки и викторины. Проект приурочен к Дню российского кино, который отмечают 27 августа. На фестивале 2025 года покажут новинки российского проката, в том числе мюзикл «Пророк. История Александра Пушкина».