Каналы Амстердама оборудуют небольшими лестницами, чтобы кошки могли выбраться
Джордж Клуни похвалил Адама Сэндлера за работу в фильме «Джей Келли»
Чаппелл Роан предполагает, что работа над вторым альбомом займет как минимум пять лет
Испанский священник благословил Лабубу
Екатерина Мизулина обратилась в МВД с просьбой проверить альбом «Город дорог» Гуфа
Достоевский, Набоков и Ремарк — названы самые читаемые классики первой половины 2025 года
Верховный суд признал отсутствие общения с отцом поводом к отказу в наследстве
С ютуба исчез клип Сергея Жукова «Он тебя целует»
Оkko назвал дату премьеры документального сериала про «Черкизон»
В Великобритании первое издание «Хоббита» Толкина продали за 43 тыс. фунтов стерлингов
Фрэнсис Форд Коппола сообщил, что чувствует себя хорошо после госпитализации в Риме
Российские мужчины доверяют ИИ больше, чем женщины
Данила Козловский снимется в «Шуме времени» — фильме Алексея Учителя о Дмитрии Шостаковиче
Роуз Берн теряет самообладание в трейлере «Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула»
Бизнесмен не смог выкупить альбом Гуфа «Город дорог», чтобы удалить его
В России стартует ежегодная перепись воробьев
«Умри, моя любовь» с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном выйдет в России 27 ноября
Тим Бертон снимет клип к песне Леди Гаги из «Уэнсдэй»
Вышел тизер третьего сезона драмы «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне
Роспотребнадзор предупредил о «рисках завоза» в страну лихорадки чикунгунья
Почти 20% россиян испытывает стресс от неожиданных звонков
Футболист забил необычный пенальти на матче Кубка России
Трудовая инспекция в Нижнем Новгороде защитила права работниц стрип-клуба
В Китае девушка вышла из комы, когда ей зачитали письмо о поступлении в колледж
В Таиланде у кошки-преступницы появились котята
OG Buda, Дора и Feduk выступят на «Пари Фест» в Нижнем Новгороде
В Минпросвещения показали образцы школьной формы по ГОСТу
Пляжи по всему миру могут исчезнуть

Московская международная неделя кино пройдет с 23 по 27 августа

Фото: Jeremy Yap/Unsplash

С 23 по 27 августа на Московской международной неделе кино будут участвовать представители индустрии из нескольких десятков стран, в том числе Китая, ОАЭ, Бразилии, Франции и Египта. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Москвичей и гостей города ждут бесплатные показы в сети «Москино», «Художественном» и кинотраке — мобильном кинотеатре, который будет курсировать по паркам и знаковым площадкам города. Кроме того состоятся благотворительный аукцион реквизита и традиционная акция «Ночь кино».

В деловой программе — больше 30 сессий, на которых участники обсудят ключевые тренды в России и мире. Одновременно в трех залах «Москино» будут проходить встречи с экспертами и презентации международных проектов.

В ночь с 23 на 24 августа пройдет «Ночь кино». Во всех регионах России устроят бесплатные показы, концерты, выставки и викторины. Проект приурочен к Дню российского кино, который отмечают 27 августа. На фестивале 2025 года покажут новинки российского проката, в том числе мюзикл «Пророк. История Александра Пушкина».

Расскажите друзьям