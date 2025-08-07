Екатерина Мизулина обратилась в МВД с просьбой проверить альбом «Город дорог» Гуфа

Бизнесмен планировал приобрести права на альбом, чтобы удалить его со всех цифровых площадок после совершения сделки. Но глава лейбла «Монолит Рекордс» Антон Пронин, владеющий правами на релиз, отказался заключать сделку, узнав о намерениях предпринимателя.