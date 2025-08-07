Екатерина Мизулина обратилась в МВД с просьбой проверить альбом «Город дорог» Гуфа

Из‑за ажиотажа вокруг альбома Гуфа «Город дорог» на него обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В своем телеграм-канале она написала, что попросила правоохранительные органы проверить пластинку Алексея Долматова.
«Минимум в половине треков содержится откровенная пропаганда наркотиков. На это обратили внимание подписчики, поэтому на днях мы обратились в МВД с просьбой провести проверку», — говорится в посте Мизулиной.
Недавно стало известно, что предприниматель Игорь Рыбаков не смог выкупить дебютный альбом рэпера Гуфа «Город дорог». Рыбаков хотел приобрести пластинку за 95 млн рублей и отправить эти средства на благотворительность.
Бизнесмен планировал приобрести права на альбом, чтобы удалить его со всех цифровых площадок после совершения сделки. Но глава лейбла «Монолит Рекордс» Антон Пронин, владеющий правами на релиз, отказался заключать сделку, узнав о намерениях предпринимателя.
«Я вошел в сделку с Антоном [Прониным], но, когда я с ним поделился, что удалю „Город дорог“, он резко сказал нет», — прокомментировал Рыбаков.