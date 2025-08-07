За последний год более 60% россиян отметили снижение уровня жизни, вызванное вынужденной экономией, причем каждый второй констатировал значительное ухудшение. Больше всего россияне экономят на роскоши (69%), туризме (60%) и бытовой технике (48%). 27% начали сокращать расходы даже на товары первой необходимости.