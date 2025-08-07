Федор Достоевский, Владимир Набоков и Эрих Мария Ремарк стали самыми популярными классиками первой половины 2025 года. К таким выводам пришел книжный сервис «Литрес». Анализ проводился на основе данных о выручке во всех моделях монетизации.
Читатели активно выбирали и других русских авторов: Льва Толстого, Александра Пушкина и Антона Чехова. В топ-5 зарубежных классиков вошли Айн Рэнд, Сомерсет Моэм, Теодор Драйзер и Габриэль Гарсиа Маркес.
По данным сервиса, русскоязычная литература лидирует. Спрос на книги русских классиков вырос на 20%, иностранных — на 15%.
За последний год более 60% россиян отметили снижение уровня жизни, вызванное вынужденной экономией, причем каждый второй констатировал значительное ухудшение. Больше всего россияне экономят на роскоши (69%), туризме (60%) и бытовой технике (48%). 27% начали сокращать расходы даже на товары первой необходимости.