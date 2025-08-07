Каналы Амстердама оборудуют небольшими лестницами, чтобы кошки могли выбраться
Джордж Клуни похвалил Адама Сэндлера за работу в фильме «Джей Келли»
Московская международная неделя кино пройдет с 23 по 27 августа
Чаппелл Роан предполагает, что работа над вторым альбомом займет как минимум пять лет
Испанский священник благословил Лабубу
Екатерина Мизулина обратилась в МВД с просьбой проверить альбом «Город дорог» Гуфа
Верховный суд признал отсутствие общения с отцом поводом к отказу в наследстве
С ютуба исчез клип Сергея Жукова «Он тебя целует»
Оkko назвал дату премьеры документального сериала про «Черкизон»
В Великобритании первое издание «Хоббита» Толкина продали за 43 тыс. фунтов стерлингов
Фрэнсис Форд Коппола сообщил, что чувствует себя хорошо после госпитализации в Риме
Российские мужчины доверяют ИИ больше, чем женщины
Данила Козловский снимется в «Шуме времени» — фильме Алексея Учителя о Дмитрии Шостаковиче
Роуз Берн теряет самообладание в трейлере «Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула»
Бизнесмен не смог выкупить альбом Гуфа «Город дорог», чтобы удалить его
В России стартует ежегодная перепись воробьев
«Умри, моя любовь» с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном выйдет в России 27 ноября
Тим Бертон снимет клип к песне Леди Гаги из «Уэнсдэй»
Вышел тизер третьего сезона драмы «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне
Роспотребнадзор предупредил о «рисках завоза» в страну лихорадки чикунгунья
Почти 20% россиян испытывает стресс от неожиданных звонков
Футболист забил необычный пенальти на матче Кубка России
Трудовая инспекция в Нижнем Новгороде защитила права работниц стрип-клуба
В Китае девушка вышла из комы, когда ей зачитали письмо о поступлении в колледж
В Таиланде у кошки-преступницы появились котята
OG Buda, Дора и Feduk выступят на «Пари Фест» в Нижнем Новгороде
В Минпросвещения показали образцы школьной формы по ГОСТу
Пляжи по всему миру могут исчезнуть

Достоевский, Набоков и Ремарк — названы самые читаемые классики первой половины 2025 года

Фото: Christin Hume/Unsplash

Федор Достоевский, Владимир Набоков и Эрих Мария Ремарк стали самыми популярными классиками первой половины 2025 года. К таким выводам пришел книжный сервис «Литрес». Анализ проводился на основе данных о выручке во всех моделях монетизации.

Читатели активно выбирали и других русских авторов: Льва Толстого, Александра Пушкина и Антона Чехова. В топ-5 зарубежных классиков вошли Айн Рэнд, Сомерсет Моэм, Теодор Драйзер и Габриэль Гарсиа Маркес.

По данным сервиса, русскоязычная литература лидирует. Спрос на книги русских классиков вырос на 20%, иностранных — на 15%.

За последний год более 60% россиян отметили снижение уровня жизни, вызванное вынужденной экономией, причем каждый второй констатировал значительное ухудшение. Больше всего россияне экономят на роскоши (69%), туризме (60%) и бытовой технике (48%). 27% начали сокращать расходы даже на товары первой необходимости.

