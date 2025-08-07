Верховный суд признал отсутствие общения с отцом поводом к отказу в наследстве

Каналы Амстердама оборудуют небольшими лестницами, чтобы кошки могли выбраться
Верховный суд отправил на пересмотр дело о наследстве жительницы Новокузнецка, потому что она долго не общалась с умершим отцом и узнала о его смерти только через полгода. Об этом пишет РИА «Новости».

Как указано в материалах дела, родители заявительницы были в разводе. Сначала отец общался с ней и платил алименты, но потом у него появилась новая семья и связь с первым ребенком прекратилась.

В 2022 году женщина узнала о смерти родителя и захотела вступить в наследство (в которое входили три квартиры и три банковских счета), однако нотариус ей отказал. К этому времени с момента смерти прошло полгода и имущество поделили жена и сын мужчины. Суды трех инстанций согласились с требованиями женщины выделить ей долю. Но Верховный суд не встал на ее сторону.

«Причина [пропуска срока вступления в наследство] не является уважительной, поскольку не лишала истца возможности проявить внимание и заботу о судьбе наследодателя и при наличии такого интереса своевременно узнать о его смерти», — сказано в постановлении. Дело направлено на пересмотр с указанием учесть замечания Верховного суда.

В Китае 82-летний мужчина недавно решил оставить имущество тому, кто захочет присмотреть за его кошкой, когда он умрет. В него входит квартира и сбережения. До сих пор китаец не нашел подходящего человека. В соцсетях предполагают, что требования по уходу за кошкой могут быть слишком жесткими. Кроме того, у получателя наследства в будущем могут возникнуть проблемы с родственниками мужчины.

