Верховный суд признал отсутствие общения с отцом поводом к отказу в наследстве

Верховный суд отправил на пересмотр дело о наследстве жительницы Новокузнецка, потому что она долго не общалась с умершим отцом и узнала о его смерти только через полгода. Об этом пишет РИА «Новости».
Как указано в материалах дела, родители заявительницы были в разводе. Сначала отец общался с ней и платил алименты, но потом у него появилась новая семья и связь с первым ребенком прекратилась.
В 2022 году женщина узнала о смерти родителя и захотела вступить в наследство (в которое входили три квартиры и три банковских счета), однако нотариус ей отказал. К этому времени с момента смерти прошло полгода и имущество поделили жена и сын мужчины. Суды трех инстанций согласились с требованиями женщины выделить ей долю. Но Верховный суд не встал на ее сторону.
«Причина [пропуска срока вступления в наследство] не является уважительной, поскольку не лишала истца возможности проявить внимание и заботу о судьбе наследодателя и при наличии такого интереса своевременно узнать о его смерти», — сказано в постановлении. Дело направлено на пересмотр с указанием учесть замечания Верховного суда.
