Верховный суд признал отсутствие общения с отцом поводом к отказу в наследстве

В Китае 82-летний мужчина недавно решил оставить имущество тому, кто захочет присмотреть за его кошкой, когда он умрет. В него входит квартира и сбережения. До сих пор китаец не нашел подходящего человека. В соцсетях предполагают, что требования по уходу за кошкой могут быть слишком жесткими. Кроме того, у получателя наследства в будущем могут возникнуть проблемы с родственниками мужчины.