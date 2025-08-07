Каналы Амстердама оборудуют небольшими лестницами, чтобы кошки могли выбраться
Чаппелл Роан предполагает, что работа над вторым альбомом займет как минимум пять лет

Фото: Dia Dipasupil/Getty Images

Певица Чаппел Роан не торопится с созданием второго студийного альбома. Певица отметила, что работа над новой пластинкой пока даже не началась.

«Второго альбома не существует. У меня нет даже набора песен. На первый альбом у меня ушло пять лет и, вероятно, на следующий уйдет не меньше. Я не тот автор, который может быстро все выдавать», — сказала она.

Артистка подчеркнула, что не хочет работать в спешке и не видит смысла в давлении, даже несмотря на то что поклонники активно ждут пластинку:

«Я не пишу хорошую музыку под давлением. Иногда вижу комментарии вроде: „Она везде, кроме студии“. Но, даже если бы я сидела там по 12 часов в день, это не значит, что альбом вышел бы быстрее».

После дебютного альбома «The Rise and Fall of a Midwest Princess» (2023), принесшего ей популярность, Роан выпустила два новых трека — «The Giver» в марте и «The Subway» в начале августа.

