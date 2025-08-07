С ютуба исчез клип Сергея Жукова «Он тебя целует»

С официального ютуб-канала группы «Руки вверх!» исчез клип на песню «Он тебя целует» 2002 года. На это обратили внимание СМИ.
При попытке воспроизведения ролика появляется сообщение о том, что доступ к видео ограничен. При этом сам канал зарегистрирован в Роскомнадзоре.
По данным веб-архива, клип находился на платформе до 5 июня 2025 года, набрав к тому моменту более 71 млн просмотров. Точная причина удаления видео неизвестна. Сама песня и концертные записи с ней по-прежнему доступны на канале.
Клип группы стал одним из первых в российской поп-культуре примеров изображения дрэг-артистов*. В нем показаны две сюжетные линии. В одной герой проводит вечер с девушкой, которая в финале оказывается переодетым юношей, а в другой тот же персонаж готовится к выступлению в женском образе. В сети предполагают, что удаление ролика может быть связано с законом о ЛГБТ-пропаганде.
* Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.