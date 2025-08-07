В Великобритании первое издание «Хоббита» Толкина продали за 43 тыс. фунтов стерлингов

Переплет нашли на обычной книжной полке. «Никто и не подозревал, что там есть эта книга. Просто обычная книжная полка. Но с первого взгляда стало ясно, что это раннее издание „Хоббита“, и когда я начала листать его, то совсем не ожидала, что это окажется подлинное первое издание», — сказала специалист по редким книгам в Auctioneum Кейтлин Райли.