В Великобритании первое издание «Хоббита» Толкина продали за 43 тыс. фунтов стерлингов

Редкое первое издание «Хоббита» Джона Рональда Руэла Толкина продали за 43 тыс. фунтов стерлингов (около 4,5 млн рублей) на аукционе в Великобритании. Книгу обнаружили во время уборки в одном из домов Бристоля, сообщает The Guardian.
Произведение входит в число 1500 оригинальных экземпляров фэнтезийного романа, опубликованных в 1937 году. Как отмечают в аукционном доме Auctioneum, таких изданий в мире сохранилось лишь «несколько сотен».
Редкий экземпляр «Хоббита» хранился в семейной библиотеке ботаника Хьюберта Пристли, связанного с Оксфордом. По данным Auctioneum, Толкин и Пристли могли быть знакомы, поскольку писатель тоже работал в этом учебном заведении.
Переплет нашли на обычной книжной полке. «Никто и не подозревал, что там есть эта книга. Просто обычная книжная полка. Но с первого взгляда стало ясно, что это раннее издание „Хоббита“, и когда я начала листать его, то совсем не ожидала, что это окажется подлинное первое издание», — сказала специалист по редким книгам в Auctioneum Кейтлин Райли.
Книга переплетена светло-зеленой тканью и содержит черно-белые иллюстрации, выполненные самим Толкином. Из‑за повышенного интереса со всего мира итоговая цена за лот превысила первоначальную оценку более чем в четыре раза. «Это замечательный результат для совершенно особенной книги», — добавила Кейтлин Райли.
«Хоббит, или Туда и обратно» впервые опубликовали в 1937 году. С тех пор было продано более 100 млн экземпляров. Книга рассказывает о приключениях хоббита Бильбо Бэггинса, который отправляется в опасное путешествие с волшебником Гэндальфом и отрядом гномов, чтобы вернуть их сокровища, охраняемые драконом.
Произведение завоевало статус классики фэнтези и стало предысторией к «Властелину колец». В 2015 году издание книги с рукописной запиской Толкина на эльфийском языке продали за 137 тыс. фунтов стерлингов.