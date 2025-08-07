Каналы Амстердама оборудуют небольшими лестницами, чтобы кошки могли выбраться
Джордж Клуни похвалил Адама Сэндлера за работу в фильме «Джей Келли»
Московская международная неделя кино пройдет с 23 по 27 августа
Чаппелл Роан предполагает, что работа над вторым альбомом займет как минимум пять лет
Испанский священник благословил Лабубу
Екатерина Мизулина обратилась в МВД с просьбой проверить альбом «Город дорог» Гуфа
Достоевский, Набоков и Ремарк — названы самые читаемые классики первой половины 2025 года
Верховный суд признал отсутствие общения с отцом поводом к отказу в наследстве
С ютуба исчез клип Сергея Жукова «Он тебя целует»
Оkko назвал дату премьеры документального сериала про «Черкизон»
Фрэнсис Форд Коппола сообщил, что чувствует себя хорошо после госпитализации в Риме
Российские мужчины доверяют ИИ больше, чем женщины
Данила Козловский снимется в «Шуме времени» — фильме Алексея Учителя о Дмитрии Шостаковиче
Роуз Берн теряет самообладание в трейлере «Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула»
Бизнесмен не смог выкупить альбом Гуфа «Город дорог», чтобы удалить его
В России стартует ежегодная перепись воробьев
«Умри, моя любовь» с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном выйдет в России 27 ноября
Тим Бертон снимет клип к песне Леди Гаги из «Уэнсдэй»
Вышел тизер третьего сезона драмы «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне
Роспотребнадзор предупредил о «рисках завоза» в страну лихорадки чикунгунья
Почти 20% россиян испытывает стресс от неожиданных звонков
Футболист забил необычный пенальти на матче Кубка России
Трудовая инспекция в Нижнем Новгороде защитила права работниц стрип-клуба
В Китае девушка вышла из комы, когда ей зачитали письмо о поступлении в колледж
В Таиланде у кошки-преступницы появились котята
OG Buda, Дора и Feduk выступят на «Пари Фест» в Нижнем Новгороде
В Минпросвещения показали образцы школьной формы по ГОСТу
Пляжи по всему миру могут исчезнуть

В Великобритании первое издание «Хоббита» Толкина продали за 43 тыс. фунтов стерлингов

Фото: @auctioneum

Редкое первое издание «Хоббита» Джона Рональда Руэла Толкина продали за 43 тыс. фунтов стерлингов (около 4,5 млн рублей) на аукционе в Великобритании. Книгу обнаружили во время уборки в одном из домов Бристоля, сообщает The Guardian.

Произведение входит в число 1500 оригинальных экземпляров фэнтезийного романа, опубликованных в 1937 году. Как отмечают в аукционном доме Auctioneum, таких изданий в мире сохранилось лишь «несколько сотен».

Редкий экземпляр «Хоббита» хранился в семейной библиотеке ботаника Хьюберта Пристли, связанного с Оксфордом. По данным Auctioneum, Толкин и Пристли могли быть знакомы, поскольку писатель тоже работал в этом учебном заведении.

Переплет нашли на обычной книжной полке. «Никто и не подозревал, что там есть эта книга. Просто обычная книжная полка. Но с первого взгляда стало ясно, что это раннее издание „Хоббита“, и когда я начала листать его, то совсем не ожидала, что это окажется подлинное первое издание», — сказала специалист по редким книгам в Auctioneum Кейтлин Райли.

Книга переплетена светло-зеленой тканью и содержит черно-белые иллюстрации, выполненные самим Толкином. Из‑за повышенного интереса со всего мира итоговая цена за лот превысила первоначальную оценку более чем в четыре раза. «Это замечательный результат для совершенно особенной книги», — добавила Кейтлин Райли.

«Хоббит, или Туда и обратно» впервые опубликовали в 1937 году. С тех пор было продано более 100 млн экземпляров. Книга рассказывает о приключениях хоббита Бильбо Бэггинса, который отправляется в опасное путешествие с волшебником Гэндальфом и отрядом гномов, чтобы вернуть их сокровища, охраняемые драконом.

Произведение завоевало статус классики фэнтези и стало предысторией к «Властелину колец». В 2015 году издание книги с рукописной запиской Толкина на эльфийском языке продали за 137 тыс. фунтов стерлингов.

