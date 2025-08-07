Оkko назвал дату премьеры документального сериала про «Черкизон»

«Черкизовский рынок ― это метафоричное отражение той ситуации, в которой оказалась Россия на стыке девяностых и нулевых: с одной стороны, роскошь и богатство Тельмана Исмаилова, его дружба с первыми лицами страны и звездами, а с другой ― нищета работников, а зачастую и рабов Черкизона, которые, по факту, и позволили Исмаилову жить красивой, показной жизнью. Для нашего дока мы выбрали концепцию рая и ада. Если рай — это гламурная жизнь нулевых, то ад ― это то, что скрывал за ее пределами Исмаилов», ― добавил продюсер по документальному контенту Okko Владимир Тодоров.