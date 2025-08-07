Оkko назвал дату премьеры документального сериала про «Черкизон»

Трехсерийный документальный сериал «Черкизон. Ад и рай новой России» выйдет в Okko 19 августа. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
Как отмечают создатели, Черкизовский рынок был настоящим государством в государстве, просуществовавшим на востоке Москвы почти 20 лет, вплоть до 2009 года. Проект расскажет, как функционировал главный рынок страны, кем управлялся, кого кормил и почему был уничтожен.
«Здесь было свое кладбище, наряду с рублями и долларами ходила собственная валюта и даже существовали свои публичные дома. Именно на „Черкизоне“ держалась одна из мощнейших бизнес-империй новой России ― группа компаний бизнесмена, политика, филантропа и ценителя искусства ― Тельмана Исмаилова», ― говорят авторы «Черкизона».
Герои сериала ― непосредственные участники эпохи рассвета и падения «Черкизона»: певицы Лада Дэнс, Маша Распутина, главный раввин России Адольф Шаевич, участник группы «Экс-ББ» Гия Гагуа, музыкальные продюсеры Иосиф Пригожин и Евгений Кобылянский, бывшая гражданская жена сына Тельмана Исмаилова ― Екатерина Романова и многие другие.
Автором сценария и режиссером трехсерийного документального цикла стал петербургский кинодокументалист Вадим Ватагин. В качестве продюсеров проекта выступили Максим Иксанов, Андрей Мякенький, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев, Владимир Тодоров и Эльвира Дмитриевская.
«Черкизовский рынок ― это метафоричное отражение той ситуации, в которой оказалась Россия на стыке девяностых и нулевых: с одной стороны, роскошь и богатство Тельмана Исмаилова, его дружба с первыми лицами страны и звездами, а с другой ― нищета работников, а зачастую и рабов Черкизона, которые, по факту, и позволили Исмаилову жить красивой, показной жизнью. Для нашего дока мы выбрали концепцию рая и ада. Если рай — это гламурная жизнь нулевых, то ад ― это то, что скрывал за ее пределами Исмаилов», ― добавил продюсер по документальному контенту Okko Владимир Тодоров.
«Черкизон. Ад и рай новой России» вошел в конкурсную программу фестиваля «Пилот» в категории «Самый ожидаемый документальный сериал». Он также будет показан в категории «Сериальная пауза» на 33-м фестивале российского кино «Окно в Европу», который пройдет с 8 по 14 августа в Выборге.