Российские мужчины доверяют ИИ больше, чем женщины

Уровень доверия к искусственному интеллекту в России выше среди мужчин, чем среди женщин, показало исследование компании Mymeet.ai. В опросе участвовали 2000 россиян в возрасте от 18 до 55 лет. Основные выводы пересказали РИА Новости.
55% мужчин доверяют ИИ как минимум на уровне других цифровых решений. Среди женщин этот показатель составил лишь 40%. В исследовании говорится, что женщины «чаще подчеркивают важность человеческого участия в принятии решений и выражают обеспокоенность этическими аспектами».
Почти половина опрошенных мужчин взаимодействуют с ИИ-сервисами ежедневно, а 40% — раз в неделю. Среди женщин ежедневное пользуются ИИ 35%, а еженедельно— 44%.
Исследование выявило гендерные различия в предпочтениях: женщины чаще выбирают ИИ-сервисы, связанные с заботой о здоровье, образованием и бытом: планирование расписаний, управление бюджетом, отслеживание сна и психологического состояния. Мужчины предпочитают технологии для автоматизации рабочих процессов: анализ данных, расшифровка встреч и управление проектами.
Ранее ученые из Университета Суонси в Уэльсе установили, что количество сексуальных связей обратно пропорционально привлекательности человека как спутника жизни. Однако люди более благосклонно оценивают потенциальных партнеров, если их сексуальная активность со временем снижалась.