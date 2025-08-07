Каналы Амстердама оборудуют небольшими лестницами, чтобы кошки могли выбраться
Российские мужчины доверяют ИИ больше, чем женщины

Уровень доверия к искусственному интеллекту в России выше среди мужчин, чем среди женщин, показало исследование компании Mymeet.ai. В опросе участвовали 2000 россиян в возрасте от 18 до 55 лет. Основные выводы пересказали РИА Новости.

55% мужчин доверяют ИИ как минимум на уровне других цифровых решений. Среди женщин этот показатель составил лишь 40%. В исследовании говорится, что женщины «чаще подчеркивают важность человеческого участия в принятии решений и выражают обеспокоенность этическими аспектами».

Почти половина опрошенных мужчин взаимодействуют с ИИ-сервисами ежедневно, а 40% — раз в неделю. Среди женщин ежедневное пользуются ИИ 35%, а еженедельно— 44%.

Исследование выявило гендерные различия в предпочтениях: женщины чаще выбирают ИИ-сервисы, связанные с заботой о здоровье, образованием и бытом: планирование расписаний, управление бюджетом, отслеживание сна и психологического состояния. Мужчины предпочитают технологии для автоматизации рабочих процессов: анализ данных, расшифровка встреч и управление проектами.

