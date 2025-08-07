«Данила Козловский будет играть небольшую роль, немного неожиданную для себя», — рассказал Учитель. Рабочее название картины — «Шум времени». Выход фильма в прокат запланирован на осень 2026 года. Съемки проходят в Санкт-Петербурге, в том числе в Российском этнографическом музее и особняке Бобринских.