Актер Данила Козловский снимется в фильме Алексея Учителя о композиторе Дмитрии Шостаковиче. Новость сообщил изданию РИА «Новости» сам режиссер.
«Данила Козловский будет играть небольшую роль, немного неожиданную для себя», — рассказал Учитель. Рабочее название картины — «Шум времени». Выход фильма в прокат запланирован на осень 2026 года. Съемки проходят в Санкт-Петербурге, в том числе в Российском этнографическом музее и особняке Бобринских.
Роль самого Шостаковича исполнит актер Театра Наций и МХТ им. Чехова Олег Савцов. Жену композитора сыграет Дарья Балабанова («Карамора», «Здоровый человек»). Евгений Цыганов («Мастер и Маргарита», «Питер FM») воплотит на экране Сергея Прокофьева. В актерском составе также заявлены Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Полина Цыганова («Чистый лист»), Лев Зулькарнаев («Экспресс») и Мария Смольникова («Дочь»).
Алексей Учитель — советский и российский режиссер, известный по роуд-муви «Цой» о перевозке гроба солиста «Кино», фильму «Дневник его жены» о жизни Ивана Бунина и историческим драмам «Матильда» и «Край». С 2006 года Учитель преподает во ВГИКе, в 2016-м получил звание профессора.
24 июля в повторный прокат вышел фильм Алексея Учителя «Прогулка» о Петербурге 2000-х. В картине снялись Евгений Цыганов, Ирина Пегова и Павел Баршак.