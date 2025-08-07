Фрэнсис Форд Коппола сообщил, что чувствует себя хорошо после госпитализации в Риме

За несколько дней до процедуры режиссер посетил показ своего нового фильма «Мегалополис» в Сан-Франциско, где рассказал о смерти и наследии. Он признался, что старается жить так, чтобы в конце пути не сожалеть о несбывшихся мечтах, а быть благодарным за все, что успел сделать.