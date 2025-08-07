Фрэнсис Форд Коппола сообщил, что чувствует себя хорошо после госпитализации в Риме

Режиссер Фрэнсис Форд Коппола сообщил, что чувствует себя хорошо после госпитализации в одной из римских клиник.
Агентство ANSA писало, что у постановщика случилась легкая аритмия перед запланированной операцией на сердце. Однако представители Копполы опровергли информацию о ЧП и подчеркнули, что визит в больницу был заранее запланирован, а сам он приехал туда на машине.
«Da Dada (так меня зовут мои дети) в порядке. Будучи в Риме, я воспользовался возможностью обновить 30-летнюю процедуру лечения фибрилляции предсердий у самого ее изобретателя — великого итальянского доктора Андреа Натале! Я в полном порядке!» — написал он позже в своих соцсетях.
За несколько дней до процедуры режиссер посетил показ своего нового фильма «Мегалополис» в Сан-Франциско, где рассказал о смерти и наследии. Он признался, что старается жить так, чтобы в конце пути не сожалеть о несбывшихся мечтах, а быть благодарным за все, что успел сделать.