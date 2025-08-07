Роуз Берн теряет самообладание в трейлере «Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула»

В центре сюжета — Линда (Роуз Берн), ухаживающая за болеющей дочерью (Делани Куинн). Муж Линды работает на морском судне и почти не бывает дома, так что груз ухода за ребенком падает на женщину. В потолке квартиры Линды образуется дыра, жилище затапливает — и семья отправляется в мотель переждать несколько дней. Главная героиня попадает в ужасающий круговорот материнства, ведь жизнь дочери необходимо поддерживать через зонд, особенно ночью.