Роуз Берн теряет самообладание в трейлере «Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула»

Студия A24 представила трейлер фильма «Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула» Мэри Бронштейн. В зарубежном прокате картина выйдет 10 октября.
В центре сюжета — Линда (Роуз Берн), ухаживающая за болеющей дочерью (Делани Куинн). Муж Линды работает на морском судне и почти не бывает дома, так что груз ухода за ребенком падает на женщину. В потолке квартиры Линды образуется дыра, жилище затапливает — и семья отправляется в мотель переждать несколько дней. Главная героиня попадает в ужасающий круговорот материнства, ведь жизнь дочери необходимо поддерживать через зонд, особенно ночью.
Картину Бронштейн показали на «Сандэнсе» и «Берлинале». На последнем исполнительница главной роли Роуз Берн была отмечена «Серебряным медведем».
«Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула» — второй фильм Бронштейн. Ее дебют с мамблкор-картиной «Дрожжи» состоялся в 2008 году на кинофестивале «South by Southwest». В дебюте Бронштейн сыграла роль Рейчел — молодой учительницы, отправляющейся в поход со своим другом. Ее соседку по комнате сыграла Грета Гервиг.
Ранее студия A24 оплатила терапию для съемочной группы фильма «Убийства в йогурт-кафе» об изнасиловании четырех девочек-подростков в Техасе 1990-х.