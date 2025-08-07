Каналы Амстердама оборудуют небольшими лестницами, чтобы кошки могли выбраться
Российские мужчины доверяют ИИ больше, чем женщины
Данила Козловский снимется в «Шуме времени» — фильме Алексея Учителя о Дмитрии Шостаковиче
Бизнесмен не смог выкупить альбом Гуфа «Город дорог», чтобы удалить его
В России стартует ежегодная перепись воробьев
«Умри, моя любовь» с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном выйдет в России 27 ноября
Тим Бертон снимет клип к песне Леди Гаги из «Уэнсдэй»
Вышел тизер третьего сезона драмы «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне
Роспотребнадзор предупредил о «рисках завоза» в страну лихорадки чикунгунья
Почти 20% россиян испытывает стресс от неожиданных звонков
Футболист забил необычный пенальти на матче Кубка России
Трудовая инспекция в Нижнем Новгороде защитила права работниц стрип-клуба
В Китае девушка вышла из комы, когда ей зачитали письмо о поступлении в колледж
В Таиланде у кошки-преступницы появились котята
OG Buda, Дора и Feduk выступят на «Пари Фест» в Нижнем Новгороде
В Минпросвещения показали образцы школьной формы по ГОСТу
Пляжи по всему миру могут исчезнуть
Новая ИИ-модель Google может создавать игровые миры в реальном времени (но лишь на несколько минут)
Умер актер Владимир Сафронов
В Индии двое преподавателей организовали подпольную нарколабораторию в стиле сериала «Во все тяжкие»
Песни Билли Айлиш стали колыбельными на новом диске Rockabye Baby
В МГУ закрыли сайт «института» по изучению машины времени и телепортации
Солистка «Комбинации» объяснила интерес молодежи к песням 1990-х
60% россиян ощутили ухудшение жизни из‑за экономии, 27% — экономят на вещах первой необходимости
Брэд Питт купил за 12 млн долларов особняк у гитариста The Killers
Режиссер «Разделения» о скорости выхода новых сезонов «Медведя»: «Почему я так не могу?»
В Смоленской области нашли деревянную руку возрастом 6000 лет
Умерла актриса из «Ходячих мертвецов» Келли Мак

Роуз Берн теряет самообладание в трейлере «Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула»

Фото: A24

Студия A24 представила трейлер фильма «Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула» Мэри Бронштейн. В зарубежном прокате картина выйдет 10 октября.

В центре сюжета — Линда (Роуз Берн), ухаживающая за болеющей дочерью (Делани Куинн). Муж Линды работает на морском судне и почти не бывает дома, так что груз ухода за ребенком падает на женщину. В потолке квартиры Линды образуется дыра, жилище затапливает — и семья отправляется в мотель переждать несколько дней. Главная героиня попадает в ужасающий круговорот материнства, ведь жизнь дочери необходимо поддерживать через зонд, особенно ночью.

Видео: A24/YouTube

Картину Бронштейн показали на «Сандэнсе» и «Берлинале». На последнем исполнительница главной роли Роуз Берн была отмечена «Серебряным медведем».

«Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула» — второй фильм Бронштейн. Ее дебют с мамблкор-картиной «Дрожжи» состоялся в 2008 году на кинофестивале «South by Southwest». В дебюте Бронштейн сыграла роль Рейчел — молодой учительницы, отправляющейся в поход со своим другом. Ее соседку по комнате сыграла Грета Гервиг.

Ранее студия A24 оплатила терапию для съемочной группы фильма «Убийства в йогурт-кафе» об изнасиловании четырех девочек-подростков в Техасе 1990-х.

Расскажите друзьям