Кая Скоделарио и Джош Гэд находят труп в доме родителей в трейлере фильма «Дело семейное»

Джейсон Айзекс сыграет тюремного священника в триллере «Одиннадцать дней»
Вышел первый трейлер «Газеты» — спин-оффа сериала «Офис»
С 1 сентября доступ к каршерингу в Москве будет возможен только после верификации через Mos.ru
Четверо пенсионеров расследуют преступления в новом трейлере «Клуба убийств по четвергам»
72% работодателей считают бакалавров и магистров равными
Композитор Ханс Циммер создаст музыку, которая будет звучать на борту Qatar Airways
Съемки «Бэтмена-2» с Робертом Паттинсоном начнутся весной 2026 года
Range Rover королевы Елизаветы II выставили на аукцион
Джордж Клуни похвалил Адама Сэндлера за работу в фильме «Джей Келли»
Московская международная неделя кино пройдет с 23 по 27 августа
Чаппелл Роан предполагает, что работа над вторым альбомом займет как минимум пять лет
Испанский священник благословил Лабубу
Екатерина Мизулина обратилась в МВД с просьбой проверить альбом «Город дорог» Гуфа
Достоевский, Набоков и Ремарк — названы самые читаемые классики первой половины 2025 года
Верховный суд признал отсутствие общения с отцом поводом к отказу в наследстве
С ютуба исчез клип Сергея Жукова «Он тебя целует»
Оkko назвал дату премьеры документального сериала про «Черкизон»
В Великобритании первое издание «Хоббита» Толкина продали за 43 тыс. фунтов стерлингов
Фрэнсис Форд Коппола сообщил, что чувствует себя хорошо после госпитализации в Риме
Российские мужчины доверяют ИИ больше, чем женщины
Данила Козловский снимется в «Шуме времени» — фильме Алексея Учителя о Дмитрии Шостаковиче
Роуз Берн теряет самообладание в трейлере «Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула»
Бизнесмен не смог выкупить альбом Гуфа «Город дорог», чтобы удалить его
В России стартует ежегодная перепись воробьев
«Умри, моя любовь» с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном выйдет в России 27 ноября
Тим Бертон снимет клип к песне Леди Гаги из «Уэнсдэй»
Вышел тизер третьего сезона драмы «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне
Роспотребнадзор предупредил о «рисках завоза» в страну лихорадки чикунгунья

Кая Скоделарио и Джош Гэд находят труп в доме родителей в трейлере фильма «Дело семейное»

Фото: Paramount

На ютуб-канале Paramount Pictures опубликовали трейлер фильма «Дело семейное» («Adulthood»), в котором главные роли исполнили Кая Скоделарио («Бегущий в лабиринте», «Русалка и дочь короля») и Джош Гэд («Красавица и чудовище», «Двадцать одно»).

Актеры сыграли сестру и брата, которые обнаруживают в подвале дома родителей давно спрятанный там труп. Герои начинают выяснять, что произошло, и оказываются втянуты в водоворот криминала, лжи и убийств.

В актерский состав картины вошли Билли Лурд («Американская история ужасов»), Энтони Карриган («Барри»), Алекс Уинтер, Крис Кэнди, Леандро Вигерас, Джинни Вон и другие. Уинтер стал также режиссером проекта.

Сценарий фильма написал Майкл Галвин. Продюсерами стали Джейд Алфиц, Шейн Буше, Майкл Чо, Кейтлин Дилейни. «Дело семейное» выйдет в кинотеатрах 19 сентября.

Расскажите друзьям