Кая Скоделарио и Джош Гэд находят труп в доме родителей в трейлере фильма «Дело семейное»

На ютуб-канале Paramount Pictures опубликовали трейлер фильма «Дело семейное» («Adulthood»), в котором главные роли исполнили Кая Скоделарио («Бегущий в лабиринте», «Русалка и дочь короля») и Джош Гэд («Красавица и чудовище», «Двадцать одно»).
Актеры сыграли сестру и брата, которые обнаруживают в подвале дома родителей давно спрятанный там труп. Герои начинают выяснять, что произошло, и оказываются втянуты в водоворот криминала, лжи и убийств.
В актерский состав картины вошли Билли Лурд («Американская история ужасов»), Энтони Карриган («Барри»), Алекс Уинтер, Крис Кэнди, Леандро Вигерас, Джинни Вон и другие. Уинтер стал также режиссером проекта.
Сценарий фильма написал Майкл Галвин. Продюсерами стали Джейд Алфиц, Шейн Буше, Майкл Чо, Кейтлин Дилейни. «Дело семейное» выйдет в кинотеатрах 19 сентября.