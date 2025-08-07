Каналы Амстердама оборудуют небольшими лестницами, чтобы кошки могли выбраться
Российские мужчины доверяют ИИ больше, чем женщины
Данила Козловский снимется в «Шуме времени» — фильме Алексея Учителя о Дмитрии Шостаковиче
Роуз Берн теряет самообладание в трейлере «Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула»
В России стартует ежегодная перепись воробьев
«Умри, моя любовь» с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном выйдет в России 27 ноября
Тим Бертон снимет клип к песне Леди Гаги из «Уэнсдэй»
Вышел тизер третьего сезона драмы «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне
Роспотребнадзор предупредил о «рисках завоза» в страну лихорадки чикунгунья
Почти 20% россиян испытывает стресс от неожиданных звонков
Футболист забил необычный пенальти на матче Кубка России
Трудовая инспекция в Нижнем Новгороде защитила права работниц стрип-клуба
В Китае девушка вышла из комы, когда ей зачитали письмо о поступлении в колледж
В Таиланде у кошки-преступницы появились котята
OG Buda, Дора и Feduk выступят на «Пари Фест» в Нижнем Новгороде
В Минпросвещения показали образцы школьной формы по ГОСТу
Пляжи по всему миру могут исчезнуть
Новая ИИ-модель Google может создавать игровые миры в реальном времени (но лишь на несколько минут)
Умер актер Владимир Сафронов
В Индии двое преподавателей организовали подпольную нарколабораторию в стиле сериала «Во все тяжкие»
Песни Билли Айлиш стали колыбельными на новом диске Rockabye Baby
В МГУ закрыли сайт «института» по изучению машины времени и телепортации
Солистка «Комбинации» объяснила интерес молодежи к песням 1990-х
60% россиян ощутили ухудшение жизни из‑за экономии, 27% — экономят на вещах первой необходимости
Брэд Питт купил за 12 млн долларов особняк у гитариста The Killers
Режиссер «Разделения» о скорости выхода новых сезонов «Медведя»: «Почему я так не могу?»
В Смоленской области нашли деревянную руку возрастом 6000 лет
Умерла актриса из «Ходячих мертвецов» Келли Мак

Бизнесмен не смог выкупить альбом Гуфа «Город дорог», чтобы удалить его

Фото: Гуф

Предприниматель Игорь Рыбаков заявил, что не смог выкупить дебютный альбом рэпера Гуфа «Город дорог». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Рыбакова, он планировал приобрести права на альбом, чтобы удалить его со всех цифровых площадок. Но глава лейбла «Монолит Рекордс» Антон Пронин, владеющий правами на релиз, отказался заключать сделку, узнав о намерениях предпринимателя.

«Я захотел купить альбом Гуфа, чтобы удалить его со всех площадок. Я вошел в сделку с Антоном [Прониным], но когда я с ним поделился, что удалю „Город дорог“. Он резко сказал „нет“», — сказал Рыбаков.

По данным СМИ, Рыбаков предлагал за альбом 95 млн рублей. После отказа он решил направить эти средства на благотворительность, в частности, на поддержку талантливых детей и развитие физтех-школы-пансиона.

