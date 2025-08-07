Бизнесмен не смог выкупить альбом Гуфа «Город дорог», чтобы удалить его

Предприниматель Игорь Рыбаков заявил, что не смог выкупить дебютный альбом рэпера Гуфа «Город дорог». Об этом сообщает ТАСС.
По словам Рыбакова, он планировал приобрести права на альбом, чтобы удалить его со всех цифровых площадок. Но глава лейбла «Монолит Рекордс» Антон Пронин, владеющий правами на релиз, отказался заключать сделку, узнав о намерениях предпринимателя.
«Я захотел купить альбом Гуфа, чтобы удалить его со всех площадок. Я вошел в сделку с Антоном [Прониным], но когда я с ним поделился, что удалю „Город дорог“. Он резко сказал „нет“», — сказал Рыбаков.
По данным СМИ, Рыбаков предлагал за альбом 95 млн рублей. После отказа он решил направить эти средства на благотворительность, в частности, на поддержку талантливых детей и развитие физтех-школы-пансиона.