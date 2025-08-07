Каналы Амстердама оборудуют небольшими лестницами, чтобы кошки могли выбраться
Российские мужчины доверяют ИИ больше, чем женщины
Данила Козловский снимется в «Шуме времени» — фильме Алексея Учителя о Дмитрии Шостаковиче
Роуз Берн теряет самообладание в трейлере «Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула»
Бизнесмен не смог выкупить альбом Гуфа «Город дорог», чтобы удалить его
В России стартует ежегодная перепись воробьев
Тим Бертон снимет клип к песне Леди Гаги из «Уэнсдэй»
Вышел тизер третьего сезона драмы «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне
Роспотребнадзор предупредил о «рисках завоза» в страну лихорадки чикунгунья
Почти 20% россиян испытывает стресс от неожиданных звонков
Футболист забил необычный пенальти на матче Кубка России
Трудовая инспекция в Нижнем Новгороде защитила права работниц стрип-клуба
В Китае девушка вышла из комы, когда ей зачитали письмо о поступлении в колледж
В Таиланде у кошки-преступницы появились котята
OG Buda, Дора и Feduk выступят на «Пари Фест» в Нижнем Новгороде
В Минпросвещения показали образцы школьной формы по ГОСТу
Пляжи по всему миру могут исчезнуть
Новая ИИ-модель Google может создавать игровые миры в реальном времени (но лишь на несколько минут)
Умер актер Владимир Сафронов
В Индии двое преподавателей организовали подпольную нарколабораторию в стиле сериала «Во все тяжкие»
Песни Билли Айлиш стали колыбельными на новом диске Rockabye Baby
В МГУ закрыли сайт «института» по изучению машины времени и телепортации
Солистка «Комбинации» объяснила интерес молодежи к песням 1990-х
60% россиян ощутили ухудшение жизни из‑за экономии, 27% — экономят на вещах первой необходимости
Брэд Питт купил за 12 млн долларов особняк у гитариста The Killers
Режиссер «Разделения» о скорости выхода новых сезонов «Медведя»: «Почему я так не могу?»
В Смоленской области нашли деревянную руку возрастом 6000 лет
Умерла актриса из «Ходячих мертвецов» Келли Мак

«Умри, моя любовь» с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном выйдет в России 27 ноября

Фото: «Про:взгляд»

Триллер Линн Рамзи «Умри, моя любовь» появится в российских кинотеатрах 27 ноября. Прокатом картины займется компания «Про:взгляд».

Главные роли в фильме исполнили Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон — они сыграли пару, которая переезжает в домик в глуши и заводит ребенка. После родов героиня Лоуренс начинает постепенно терять связь с реальностью.

Премьера фильма состоялась в мае на Каннском кинофестивале, где картина удостоилась 7-минутных оваций. В саундтреке картины — песни Joy Division, The Chipmunks, Джонни Кэша и Дэвида Боуи.

Фильм основан на одноименном романе аргентинской писательницы Арианы Харвиц, финалисте Букеровской премии. История исследует темную сторону материнства: героиня, разрываясь между любовью и яростью, «тоскует по семейному очагу, но готова спалить весь дом дотла». Прозу Харвиц о сходящей с ума женщине сравнивали с Сильвией Плат и Клариси Лиспектор, фильмами Джона Кассаветиса, Дэвида Линча и Джона Форда.

Постановщица «Умри, моя любовь» Линн Рамзи известна фильмами «Что‑то не так с Кевином» и «Тебя никогда здесь не было». Последний получил награды Каннского кинофестиваля за лучший сценарий и лучшую мужскую роль.

