«Умри, моя любовь» с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном выйдет в России 27 ноября

Фильм основан на одноименном романе аргентинской писательницы Арианы Харвиц, финалисте Букеровской премии. История исследует темную сторону материнства: героиня, разрываясь между любовью и яростью, «тоскует по семейному очагу, но готова спалить весь дом дотла». Прозу Харвиц о сходящей с ума женщине сравнивали с Сильвией Плат и Клариси Лиспектор, фильмами Джона Кассаветиса, Дэвида Линча и Джона Форда.