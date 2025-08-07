В России стартует ежегодная перепись воробьев

В России с 9 по 17 августа пройдет перепись воробьев — ежегодная экопросветительская акция, направленная на получение актуальных данных о численности домового и полевого воробьев.
Акция проводится дважды в год: в феврале и в августе. Она нужна для того, чтобы установить причины снижения численности воробьев. Ученые подчеркивают, что есть ряд возможных причин.
- Современные дома лишены ниш и укрытий, необходимых птицам для гнездования.
- Сельское хозяйство и благоустройство (например, стрижка газонов) лишают птиц корма.
- Химобработка растений уничтожает насекомых — основной корм птенцов.
Чтобы принять участие в переписи воробьев, необходимо выбрать удобный маршрут (парки, дворы, скверы, сады, зеленые зоны с кормом) и понаблюдать за птицами и их поведением. Затем следует сделать фото или видео и попробовать посчитать количество особей.
После этого необходимо заполнить анкету на сайте (для каждой точки наблюдения отдельную). В ней следует указать дату, координаты, количество птиц, а также прикрепить фото и видео.
Если хотя бы одно наблюдение пройдет модерацию, участник получит именной сертификат участника. Можно участвовать индивидуально или командой.