Тим Бертон снимет клип к песне Леди Гаги из «Уэнсдэй»

Фото: Warner Bros

На песню Леди Гаги для второго сезона сериала «Уэнсдэй» снимет клип Тим Бертон, сообщил источник The Hollywood Reporter.

Песня под названием «Death Dance» выйдет в сентябре. Съемки клипа, предположительно, проходили в Мексике — вероятно, во время апрельского визита певицы, когда она дала два концерта в Мехико.

О сотрудничестве впервые рассказал сам Бертон на кинофестивале в Гиффони. Отвечая на вопросы фанатов, режиссер намекнул, что готовит новый проект с Гагой. «Честно говоря, она потрясающая артистка, я только что немного поработал с ней для „Уэнсдэй“, — поделился Бертон. — И я сделал с ней кое‑что еще».

Во втором сезоне «Уэнсдэй» Бертон поставил четыре из восьми серий, включая последнюю. Первая часть сезона вышла на Netflix 6 августа. Премьера второй части назначена на 3 сентября. У Леди Гаги в сериале эпизодическая роль преподавательницы темных искусств по имени Розалин Ротвуд.

Бесплатный концерт Леди Гаги в Рио-де-Жанейро в июне внесли в Книгу рекордов Гиннеса. Выступление 2 мая на пляже Копакабана стало рекордным по посещаемости среди сольных представлений женщин-музыкантов. Концерт посетило около 2,5 млн человек.

