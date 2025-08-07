«Афиша Daily» и «Рестораны» проведут серию паблик-токов на Пикнике

9 августа на Елагином острове во время фестиваля Пикник Афиши x Сбер пройдет серия паблик-токов от «Афиши Daily» и «Афиши Рестораны».
Первый паблик-ток «Почему поп-культура — это сплошная ностальгия» проведут музыкальный журналист Владимир Завьялов, редактор «Афиши Daily» Аля Александрова и блогер Ксения Прихотько.
Они обсудят, почему молодежь так охотно вспоминает 90-е и 2010-е, как соцсети превращают прошлое в «эстетику», а также разберутся в причинах засилья ремейков, сиквелов и ретро-трендов в музыке и кино.
Вторая дискуссия «Фестивали как главный гастрономический энтертеймент: тренды, форматы, перспективы» будет посвящена культуре еды. Среди участников: гастропредприниматели и рестораторы Андрей Колбасинов, Александр Попов, Артем Балаев, Антон Нечипоренко, команда Çava Disco и другие. Ведущей паблик-тока станет Маргарита Замураева, главный редактор «Афиши Рестораны».
Они обсудят, как поп-культура влияет на выбор блюд и форматы фудкортов, что будут есть и пить на фестивалях в 2026 году, а также станет ли вирусный контент важнее смысла. Паблик-токи пройдут в «Павильоне под флагом». Актуальное расписание можно будет найти в телеграм-канале Пикника или с помощью чат-бота от «Рамблера». Для этого будет достаточно отсканировать QR-код на карте или промо-материалах.