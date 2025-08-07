Каналы Амстердама оборудуют небольшими лестницами, чтобы кошки могли выбраться
Вышел тизер третьего сезона драмы «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне
Роспотребнадзор предупредил о «рисках завоза» в страну лихорадки чикунгунья
Почти 20% россиян испытывает стресс от неожиданных звонков
Футболист забил необычный пенальти на матче Кубка России
Трудовая инспекция в Нижнем Новгороде защитила права работниц стрип-клуба
В Китае девушка вышла из комы, когда ей зачитали письмо о поступлении в колледж
В Таиланде у кошки-преступницы появились котята
OG Buda, Дора и Feduk выступят на «Пари Фест» в Нижнем Новгороде
В Минпросвещения показали образцы школьной формы по ГОСТу
Пляжи по всему миру могут исчезнуть
Новая ИИ-модель Google может создавать игровые миры в реальном времени (но лишь на несколько минут)
Умер актер Владимир Сафронов
В Индии двое преподавателей организовали подпольную нарколабораторию в стиле сериала «Во все тяжкие»
Песни Билли Айлиш стали колыбельными на новом диске Rockabye Baby
В МГУ закрыли сайт «института» по изучению машины времени и телепортации
Солистка «Комбинации» объяснила интерес молодежи к песням 1990-х
60% россиян ощутили ухудшение жизни из‑за экономии, 27% — экономят на вещах первой необходимости
Брэд Питт купил за 12 млн долларов особняк у гитариста The Killers
Режиссер «Разделения» о скорости выхода новых сезонов «Медведя»: «Почему я так не могу?»
В Смоленской области нашли деревянную руку возрастом 6000 лет
Умерла актриса из «Ходячих мертвецов» Келли Мак
Окаменелые зубы динозавров раскрыли, что качество воздуха в доисторические времена было ужасным
Химическое загрязнение представляет такую же угрозу для человечества, как и изменение климата
Мессенджер Max обяжут предустанавливать на новые смартфоны с сентября
Crocs выпустил ностальгическую модель с дизайном Windows XP
Режиссер Росгосцирка: клоунада переживает кризис из‑за изменений в восприятии юмора
Swae Lee выступит в Москве

«Афиша Daily» и «Рестораны» проведут серию паблик-токов на Пикнике

Фото: Никита Гусев

9 августа на Елагином острове во время фестиваля Пикник Афиши x Сбер пройдет серия паблик-токов от «Афиши Daily» и «Афиши Рестораны».

Первый паблик-ток «Почему поп-культура — это сплошная ностальгия» проведут музыкальный журналист Владимир Завьялов, редактор «Афиши Daily» Аля Александрова и блогер Ксения Прихотько.

Они обсудят, почему молодежь так охотно вспоминает 90-е и 2010-е, как соцсети превращают прошлое в «эстетику», а также разберутся в причинах засилья ремейков, сиквелов и ретро-трендов в музыке и кино.

Вторая дискуссия «Фестивали как главный гастрономический энтертеймент: тренды, форматы, перспективы» будет посвящена культуре еды. Среди участников: гастропредприниматели и рестораторы Андрей Колбасинов, Александр Попов, Артем Балаев, Антон Нечипоренко, команда Çava Disco и другие. Ведущей паблик-тока станет Маргарита Замураева, главный редактор «Афиши Рестораны».

Они обсудят, как поп-культура влияет на выбор блюд и форматы фудкортов, что будут есть и пить на фестивалях в 2026 году, а также станет ли вирусный контент важнее смысла. Паблик-токи пройдут в «Павильоне под флагом». Актуальное расписание можно будет найти в телеграм-канале Пикника или с помощью чат-бота от «Рамблера». Для этого будет достаточно отсканировать QR-код на карте или промо-материалах.

Пикник Афиши x Сбер 2025. Санкт-Петербург
Концерт / 9 августа
Подробнее на Афише
Расскажите друзьям