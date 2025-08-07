«Афиша Daily» и «Рестораны» проведут серию паблик-токов на Пикнике

Они обсудят, как поп-культура влияет на выбор блюд и форматы фудкортов, что будут есть и пить на фестивалях в 2026 году, а также станет ли вирусный контент важнее смысла. Паблик-токи пройдут в «Павильоне под флагом». Актуальное расписание можно будет найти в телеграм-канале Пикника или с помощью чат-бота от «Рамблера». Для этого будет достаточно отсканировать QR-код на карте или промо-материалах.