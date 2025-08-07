Каналы Амстердама оборудуют небольшими лестницами, чтобы кошки могли выбраться
Вышел тизер третьего сезона драмы «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне

Фото: MTV Entertainment Studios

Paramount+ представил тизер третьего сезона криминальной драмы «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне в главной роли. Премьера состоится 21 сентября.

В продолжении главный герой Дуайт Манфреди расширяет свою империю, но вместе с этим приобретает новых опасных врагов. На этот раз его противниками станет влиятельный клан Данмайров — семья с большими деньгами и безжалостными методами. Дуайту предстоит сражаться за свое положение и защиту близких.

К актерскому составу присоединился Самюэл Л. Джексон, который сыграет Рассела Ли Вашингтона-младшего. Его персонаж станет ключевым и в грядущем спин-оффе «NOLA King», действие которого будет разворачиваться в Новом Орлеане.

В третьем сезоне также снимутся Мартин Старр, Джей Уилл, Аннабелла Шиорра, Нил Макдонаф, Роберт Патрик, Фрэнк Грилло и другие. Шоураннер проекта — Дэйв Эриксон, а над производством работают Taylor Sheridan, MTV Entertainment Studios и 101 Studios.

В 2024 году сериал стал самым популярным оригинальным проектом Paramount+ и уверенно держится в рейтингах стриминговых платформ.

