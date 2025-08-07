Вышел тизер третьего сезона драмы «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне

В продолжении главный герой Дуайт Манфреди расширяет свою империю, но вместе с этим приобретает новых опасных врагов. На этот раз его противниками станет влиятельный клан Данмайров — семья с большими деньгами и безжалостными методами. Дуайту предстоит сражаться за свое положение и защиту близких.