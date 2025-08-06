Роспотребнадзор предупредил о «рисках завоза» в страну лихорадки чикунгунья

В сообщении отметили, что вирусная инфекция передается человеку через укусы кровососущих насекомых. От других людей она не передается. «На территории Российской Федерации в настоящее время завозные случаи лихорадки чикунгунья не зарегистрированы, но риски завоза существуют», — добавили в Роспотребнадзоре.