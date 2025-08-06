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Роспотребнадзор предупредил о «рисках завоза» в страну лихорадки чикунгунья

Фото: Ani Kolleshi/Unsplash

Роспотребнадзор предупредил об угрозе лихорадки чикунгунья, вспышка которой произошла в китайской провинции Гуандун. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении отметили, что вирусная инфекция передается человеку через укусы кровососущих насекомых. От других людей она не передается. «На территории Российской Федерации в настоящее время завозные случаи лихорадки чикунгунья не зарегистрированы, но риски завоза существуют», — добавили в Роспотребнадзоре.

Организация рекомендует избегать укусов насекомых. Для этого следует использовать репелленты, противомоскитные сетки на дверях и окнах, надкроватные пологи, носить одежду, прикрывающую кожу (штаны, рубашки с длинными рукавами). В пунктах пропуска на границе задействована автоматизированная информационная система «Периметр», которая позволяет выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний.

К 6 августа в провинции Гуандун зарегистрировали более 7 тыс. случаев заболевания. В ответ на это китайские власти приняли меры, напоминающие те, которые использовали во время пандемии COVID-19.

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