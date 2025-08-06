Почти 20% россиян испытывает стресс от неожиданных звонков

Каналы Амстердама оборудуют небольшими лестницами, чтобы кошки могли выбраться
Роспотребнадзор предупредил о «рисках завоза» в страну лихорадки чикунгунья
Футболист забил необычный пенальти на матче Кубка России
Трудовая инспекция в Нижнем Новгороде защитила права работниц стрип-клуба
В Китае девушка вышла из комы, когда ей показали письмо о поступлении в колледж
В Таиланде у кошки-преступницы появились котята
OG Buda, Дора и Feduk выступят на «Пари Фест» в Нижнем Новгороде
В Минпросвещения показали образцы школьной формы по ГОСТу
Пляжи по всему миру могут исчезнуть
Новая ИИ-модель Google может создавать игровые миры в реальном времени (но лишь на несколько минут)
Умер актер Владимир Сафронов
В Индии двое преподавателей организовали подпольную нарколабораторию в стиле сериала «Во все тяжкие»
Песни Билли Айлиш стали колыбельными на новом диске Rockabye Baby
В МГУ закрыли сайт «института» по изучению машины времени и телепортации
Солистка «Комбинации» объяснила интерес молодежи к песням 1990-х
60% россиян ощутили ухудшение жизни из‑за экономии, 27% — экономят на вещах первой необходимости
Брэд Питт купил за 12 млн долларов особняк у гитариста The Killers
Режиссер «Разделения» о скорости выхода новых сезонов «Медведя»: «Почему я так не могу?»
В Смоленской области нашли деревянную руку возрастом 6000 лет
Умерла актриса из «Ходячих мертвецов» Келли Мак
Окаменелые зубы динозавров раскрыли, что качество воздуха в доисторические времена было ужасным
Химическое загрязнение представляет такую же угрозу для человечества, как и изменение климата
Мессенджер Max обяжут предустанавливать на новые смартфоны с сентября
Crocs выпустил ностальгическую модель с дизайном Windows XP
Режиссер Росгосцирка: клоунада переживает кризис из‑за изменений в восприятии юмора
Swae Lee выступит в Москве
Люди реже выбирают партнеров с множеством сексуальных связей, но снисходительны к прошлому опыту
Почти 60% зумеров и миллениалов жертвуют бюджетом ради общения с друзьями

Почти 20% россиян испытывает стресс от неожиданных звонков

Фото: Taylor Grote/Unsplash

Почти 20% опрошенных россиян испытывают стресс, раздражение или тревогу при входящих незапланированных звонках. Об этом говорят результаты исследования, проведенного аналитиками сервиса «МТС Секретарь». Его публикует РБК Life.

Главный триггер для абонентов — неизвестность цели звонка. Многие россияне воспринимают неожиданный звонок как вторжение в личное пространство, нарушение границ и эмоционального комфорта. Аналитики выяснили, что негативные эмоции при незапланированных звонках чаще испытывают женщины.

Каждый пятый опрошенный сталкивался с конфликтами из‑за пропущенных звонков. А около 10% признались, что часто испытывают чувство вины, если не ответили на звонок.

«Исследование ярко демонстрирует, что в эпоху цифровой коммуникации эмоциональный комфорт и уважение личных границ становятся не менее важными, чем техническая доступность связи. Значительная часть россиян нуждаются в „буфере“ между собой и неожиданным вторжением в виде звонка», — прокомментировала результаты исследования директор сервиса «МТС Секретарь» Марина Саляева.

Школьница из Подмосковья недавно уснула на несколько дней из‑за стресса и проблем в школе. Разбудить ее удалось лишь врачам. В больнице у пациентки выявили гиперсомнию, вызванную депрессивным настроением.

Расскажите друзьям
Теги:
МТС