Почти 20% россиян испытывает стресс от неожиданных звонков

Почти 20% опрошенных россиян испытывают стресс, раздражение или тревогу при входящих незапланированных звонках. Об этом говорят результаты исследования, проведенного аналитиками сервиса «МТС Секретарь». Его публикует РБК Life.
Главный триггер для абонентов — неизвестность цели звонка. Многие россияне воспринимают неожиданный звонок как вторжение в личное пространство, нарушение границ и эмоционального комфорта. Аналитики выяснили, что негативные эмоции при незапланированных звонках чаще испытывают женщины.
Каждый пятый опрошенный сталкивался с конфликтами из‑за пропущенных звонков. А около 10% признались, что часто испытывают чувство вины, если не ответили на звонок.
«Исследование ярко демонстрирует, что в эпоху цифровой коммуникации эмоциональный комфорт и уважение личных границ становятся не менее важными, чем техническая доступность связи. Значительная часть россиян нуждаются в „буфере“ между собой и неожиданным вторжением в виде звонка», — прокомментировала результаты исследования директор сервиса «МТС Секретарь» Марина Саляева.
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