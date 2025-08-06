Футболист забил необычный пенальти на матче Кубка России

«Перекладина спасает. Нет, это гол! Вы представляете, что творится? Это безумие! Я такое видел где‑то в роликах, но вживую ни разу не комментировал. Что творится? Вот это фарт!», — сказал комментатор Владислав Родников во время трансляции на сайте «Матч ТВ».