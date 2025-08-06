Футболист забил необычный пенальти на матче Кубка России

Любительский клуб ПСК из Краснодарского края в матче Кубка России на своем поле обыграл команду «Дружба» из Майкопа в серии пенальти со счетом 10:9. Об этом пишет «Спорт Mail».
Матч разыгрывался на Кубке России, организованного компанией Fonbet. На игре случился необычный эпизод. Основное время встречи завершилось вничью (1:1), а один из забитых пенальти в серии удивил фанатов — мяч после удара игрока Юрия Федосеева попал в перекладину и улетел высоко в небо. Вратарь гостей Максим Вертиев начал праздновать, но мяч, попав на траву, отскочил прямо в ворота.
«Перекладина спасает. Нет, это гол! Вы представляете, что творится? Это безумие! Я такое видел где‑то в роликах, но вживую ни разу не комментировал. Что творится? Вот это фарт!», — сказал комментатор Владислав Родников во время трансляции на сайте «Матч ТВ».
Артем Дзюба в этом году установил рекорд среди российских футболистов по числу голов в карьере. Футболист забил 234 гол и обошел достижение Александра Кержакова.