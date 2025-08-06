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Трудовая инспекция в Нижнем Новгороде защитила права работниц стрип-клуба

Фото: Scott Graham/Unsplash

Инспекция труда Нижегородской области выявила нарушения трудовых прав танцовщиц одного из местных стрип-клубов, сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы организовали внеплановые проверки юрлиц, которые оформляли трудовые отношения с самозанятыми. Среди них оказалось ООО «Барин Клаб». Оказалось, что под этим юрлицом работает стрип-клуб Barin. По итогам проверки работодателя обязали заключить полноценные трудовые договоры с восемью актрисами.

«Продолжаем работу с организацией до полного восстановления и защиты прав работников и устранения фактов нелегальной занятости», — сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес.

Недавно в Москве суд восстановил на работе москвичку, уволенную из‑за искусственного интеллекта. C 2024 года в обществе «Алиса» внедрили нейротехнологии, которые позволили заменить работу людей, включая функции категорийного менеджера. В связи с этим женщине предложили перейти на двухчасовой рабочий день с снижением заработной платы.

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