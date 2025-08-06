Трудовая инспекция в Нижнем Новгороде защитила права работниц стрип-клуба

Инспекция труда Нижегородской области выявила нарушения трудовых прав танцовщиц одного из местных стрип-клубов, сообщает пресс-служба ведомства.
Инспекторы организовали внеплановые проверки юрлиц, которые оформляли трудовые отношения с самозанятыми. Среди них оказалось ООО «Барин Клаб». Оказалось, что под этим юрлицом работает стрип-клуб Barin. По итогам проверки работодателя обязали заключить полноценные трудовые договоры с восемью актрисами.
«Продолжаем работу с организацией до полного восстановления и защиты прав работников и устранения фактов нелегальной занятости», — сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес.
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