Датский зоопарк принимает домашних животных, чтобы скормить их львам

Зоопарк в датском Ольборге попросил жертвовать ему ненужных домашних животных для кормления хищников, содержащихся в неволе. Об этом сообщает CBS News.
«В зоопарках мы несем ответственность за воссоздание естественной пищевой цепи животных — как с точки зрения их благополучия, так и профессиональной этики», ― заявили в фейсбуке* учреждения.
Зоопарк примет кроликов, морских свинок, кур и лошадей. Перед тем, как их скормить хищникам, животных усыпляют.
«Куры, кролики и морские свинки составляют важную часть рациона наших хищников — особенно европейской рыси, которой необходимо получать целую добычу, напоминающую ту, на которую она охотилась бы в дикой природе», ― отметили сотрудники.
В зоопарке считают, что благодаря их программе «ничего не пропадет зря», а хищники получат «полноценное питание и благополучие». Тем, кто пожертвует лошадь, ее стоимость могут учесть в налоговом вычете.
Инициатива вызвала волну критики, и зоопарк был вынужден отключить комментарии под постом. «Мы понимаем, что публикация вызывает эмоции и интерес, но враждебная и злобная риторика ни к чему», ― пояснили в учреждении.
Недавно в зоопарке в немецком Нюрнберге убили 12 здоровых бабуинов. Оправдали это тем, что животным не хватало места в вольере.
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