В Китае девушка вышла из комы, когда ей показали письмо о поступлении в колледж

Через восемь дней после начала комы отец Цзян получил письмо о ее поступлении в университет и отнес его в больницу, сказав девочке: «Мы все так счастливы, ты поступила в университет!» Он увидел, как после этого дернулись ее веки. На следующий день Цзян вышла из комы.