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В Китае девушка вышла из комы, когда ей показали письмо о поступлении в колледж

Фото: billow926/Unsplash

В Китае 18-летняя Цзян Чэннань вышла из комы, когда ей показали письмо о зачислении в университет. Об этом пишет South China Morning Post.

11 июля Цзян Чэннань из провинции Хэнань обратилась за медицинской помощью из‑за высокой температуры и тяжести в груди сразу после сдачи гаокао — вступительных экзаменов в колледж.

Врачи диагностировали у Цзян молниеносный миокардит, точная причина которого в ее случае остается неизвестной. Такое заболевание может привести к смерти. Его основными причинами чаще всего становятся вирусные инфекции, эмоциональный стресс и неправильный образ жизни.

После перевода в другую больницу Цзян впала в кому, и ее жизнь поддерживали с помощью искусственного кровообращения. Семья занимала деньги из разных источников, и стоимость лечения Цзян уже превысила 200 тыс. юаней (более 2 млн рублей).

Через восемь дней после начала комы отец Цзян получил письмо о ее поступлении в университет и отнес его в больницу, сказав девочке: «Мы все так счастливы, ты поступила в университет!» Он увидел, как после этого дернулись ее веки. На следующий день Цзян вышла из комы.

Она поступила в Транспортный университет Хуанхэ, частное учебное заведение в провинции Хэнань. Врачи рассказали, что ее сердечная функция полностью восстановилась. Отец выпускницы пообещал: «Как бы ни были тяжелы наши финансовые дела, я отправлю ее учиться в университет, потому что это ее мечта».

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